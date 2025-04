Gemeindepräsident von Ausserbergen VS «Das Oberwallis ist per se attraktiv zum Wohnen»

Oberwalliser Bergdörfer erleben einen Aufschwung. Dank Lonza-Boom und Nachfrage nach Wohnraum blühen Orte wie Ausserberg VS wieder auf. Gemeindepräsident Diego Treyer erklärt, was Ausserbergen so besonders macht.

Publiziert: vor 55 Minuten