Das Skigebiet von Madonna di Campiglio in den Dolomiten begrenzt erstmals zeitweise die Zahl der Skifahrer. Es reagiert damit auf übervolle Pisten.

Darum gehts Madonna di Campiglio begrenzt Tages-Skipässe während Hauptferienwoche auf 15'000 Stück

Massnahme soll überfüllte Pisten vermeiden und besseren Service garantieren

Skigebiet bietet 155 Pistenkilometer und fast 60 Seilbahnen und Lifte

Die aktuellen Schneeverhältnisse in den tief gelegenen Skigebieten treibt viele Snowboarderinnen und Skifahrer in die grösseren Destinationen. Die Angst vor überfüllten Pisten ist allgegenwärtig. Ein erstes italienisches Skigebiet greift jetzt zu drastischen Massnahmen.

Nicht mehr als 15'000 Tages-Skipässe wollen die Liftbetreiber in Madonna di Campiglio IT in der Hauptferienwoche vom 28. Dezember bis zum 5. Januar herausgeben, wie Alice Ravanelli, Sprecherin der Bergbahnen erläutert. Es sei ein Versuch – und das Skigebiet sei das Erste mindestens in Italien, das eine solche Begrenzung ausprobiere.

Saisontickets ausgenommen

Die Regel gilt nur für Tages- und Stundenskipässe, nicht aber für Besitzer von Saison-Pässen und Skipässen für zwei Tage und mehr. Wer sichergehen wolle, könne den Tages-Skipass auch vorab kaufen. Zudem gibt es eine flexible Liftkarte, die – wenn sie aktiviert ist – automatisch über die Kreditkarte abrechnet. Auch diese sei nicht betroffen.

«Wir wollten mehr Platz auf den Pisten garantieren», sagte Ravanelli. Gäste zahlten für Unterkunft und Skipass. «Die Leute geben so viel Geld aus. Wir wollen, dass es dafür einen perfekten Service gibt.» Es gebe viele Anrufe von Gästen wegen der Neuregelung – die meisten seien sehr zufrieden.

Sofern sich die Massnahme bewähre, wolle man sie während der Fasnacht wiederholen. Dann wird erneut ein Ansturm von Skifahrern erwartet. Auch für die Schweiz sehen Tourismusexperten die Massnahme als interessant.

Das riesige Skigebiet von Madonna di Campiglio liegt in spektakulärer Landschaft mit Blick auf das Bergmassiv Brenta. Es bietet – sofern alle Pisten offen sind – 155 Pistenkilometern Piste und fast 60 Seilbahnen und Lifte. Noch liegt wenig Schnee, aber fast alle Pisten seien schon offen. Man hoffe nun auf Neuschnee. Mit den gesunkenen Temperaturen kann ausserdem Kunstschnee produziert werden.