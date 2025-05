1/7 Im Eckhaus an der Jakobstrasse 7 in Winterthur ZH wurde Hans Gamper geboren. Foto: PD

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

In Winterthur ZH wird das Geburtshaus von Hans Gamper (1877 bis 1930) verkauft. Für 1,9 Millionen Franken wird das 1876 erbaute Eckhaus vom Immobilienmakler Walde angeboten. Es hat sechs Zimmer auf drei Etagen mit einer Wohnfläche von 165 Quadratmetern und steht auf einem 400 Quadratmeter grossen Grundstück. «Der Garten liegt derzeit im Dornröschenschlaf», heisst es in der Annonce. «Er wartet auf Menschen, die ihn in voller Pracht erblühen lassen.»

Das Haus liegt mitten in einem ruhigen Wohnquartier zwischen Bahnhof und Kantonsschule Rychenberg. Es ist in Schuss, keine Frage. Aber nicht mehr auf dem modernsten Stand. In der Annonce heisst das dann: «Seine reiche Vergangenheit ist in den vielen gut erhaltenen Details erlebbar.» Und: «Die Materialisierung wurde im Laufe der Jahrzehnte immer wieder modernisiert, dennoch bieten sich Erneuerungen an. Entsprechend gibt es fantastische Möglichkeiten, eigene Visionen zu realisieren.»

Ein Spiel für den FC Winterthur

Eines der genannten Details ist eine Gedenktafel, die an der Fassade angebracht ist. «Hier wurde am 22. November 1877 Hans Gamper geboren, Gründer des Futbol Club Barcelona», steht da in Stein gemeisselt. Auch in katalanischer Sprache. Mit vier Geschwistern verbrachte Gamper sein erstes Lebensjahr in Winterthur, ehe er nach Zürich umzog.

Gamper hat den Fussball auch in der Schweiz geprägt. 1896 gründete er den FC Zürich, bei dem er selber zwei Saisons spielte. Beim FC Winterthur war er ein «auswärtiges Mitglied» und spielte 1897 einen Match für den Verein. Dann zog das sportliche Multitalent nach Lyon, wo er Rugby spielte. 1898 verschlug es ihn schliesslich nach Barcelona, wo er als Buchhalter und nebenbei als Sportjournalist arbeitete.

Hans wird zu Joan

Aus Hans wurde in Barcelona Joan. Die Leidenschaft für den Fussball aber blieb. 1899 gründete Gamper den FC Barcelona und gab ihm die Farben Blau und Rot. Gamper war der erste Captain des Vereins, schnürt seine Fussballschuhe bis 1903 in 51 Spielen für Barcelona. Und erzielte dabei 120 Tore. 1929 ging Gamper in den Wirren der Weltwirtschaftskrise pleite. 1930 beging er Selbstmord.