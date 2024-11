Die Restaurants der Gastrokette Suan Long Ly sind geschlossen, weil gegen die Betreiberfirma ein Konkursverfahren läuft. Foto: Screenshot / Google Streetview 1/2

Auf einen Blick Konkursverfahren gegen Connect Asia Swiss GmbH eröffnet

Fünf Suan-Long-Restaurants sind geschlossen

Der Region Zürich und Zug kommt ein Hauch asiatische Küche abhanden: Fünf Restaurants der Kette Suan Long Ly sind Geschichte, wie das Onlineportal «Züri Today» berichtet. Betroffen sind die Lokale in Opfikon ZH, Wetzikon ZH, Uster ZH, Winterthur ZH und Zug.

Das Konkursamt Zug eröffnete am 15. Oktober das Konkursverfahren gegen die Connect Asia Swiss GmbH, die Betreiberin der Suan-Long-Ly-Restaurants. Die Behörde liess nicht nur die Lokale schliessen und versiegeln, sondern auch den Produktionsbetrieb in Volketswil ZH. Mehr als 70 Mitarbeitende stehen nun ohne Job da.

«Mein Lebenswerk kaputtgemacht»

Geschäftsführer Ly Leap Roth (53) äusserte sich gegenüber dem Portal zunächst zu den Hintergründen des Konkurses, zog seine Aussagen danach aber wieder zurück. In der stattdessen verschickten Mitteilung nennt er dann «Liquiditätsprobleme und Ausstände bei der Pensionskasse», wie es im Bericht heisst.

Auf erneute Anfrage übt Ly Leap Roth Kritik: «Ich hätte das rechtlich anders machen müssen, aber die Behörden haben mein ganzes Lebenswerk kaputtgemacht.» Der Unternehmer denkt aber nicht ans aufgeben, er wolle weiter um seine Betriebe und die Arbeitsplätze seiner Mitarbeitenden kämpfen.

Nicht alle Suan-Long-Restaurants gehen zu

Dem Gastro-Imperium von Ly Leap Roth bleiben noch vier Restaurants: die Schlüssel Bar in Uster ZH, die Pizzeria Frohsinn in Fehraltorf ZH, das Asian Fusion in Dübendorf ZH und das Ichiban in Küsnacht ZH. Diese seien rechtlich und wirtschaftlich unabhängig von der Connect Asia Swiss GmbH, wie der Gastronom gegenüber «Züri Today» betont.

Vom Konkurs nicht betroffen sind die fast gleichnamigen Suan-Long-Restaurants, die von der Suan Long Enge AG betrieben werden. Die acht Lokale in Zürich (Albisriederplatz, Altstetten, Hauptbahnhof, Langstrasse, Niederdorf, Oerlikon und Seefeldstrasse) und Wädenswil ZH bleiben geöffnet.