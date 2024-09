Flawiler Industriefirma Marton meldet Konkurs an

Kurz zusammengefasst Flawiler Firma Marton AG pleite, 35 Mitarbeitende verlieren Job

Trotz Bemühungen konnte wirtschaftliche Lage nicht stabilisiert werden

Almega Metalltechnik AG in Weinfelden zeigt sich offen für Marton-Mitarbeitende

Die Industriefirma Marton AG in Flawil (SG) ist pleite. 35 Mitarbeitende verlieren ihre Arbeit, wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilt.

Trotz intensiver Gespräche mit potenziellen Investoren und Unterstützung von Mitarbeitenden, Lieferanten, Kunden und Banken konnte die wirtschaftliche Lage nicht stabilisiert werden. «Alle Ressourcen und Reserven sind erschöpft», schreibt Inhaber und Geschäftsführer Hansjörg Marton.

Viele internationale Kunden hätten hartnäckige Kurzarbeit und stellten negative Prognosen, heisst es weiter. Der Kampf ums Überleben sei nicht mehr finanzierbar. Zusammen mit dem RAV versuche man nun, die Betroffenen an neue Arbeitgeber zu vermitteln.

35 Mitarbeitende stehen nach der Pleite der Marton AG im Kanton St. Gallen vor einer ungewissen Zukunft. Foto: Google Maps Screenshot 1/2

Almega bietet Hilfe für Angestellte und Kunden

Hilfe kommt aus dem Thurgau: Die Almega Metalltechnik AG in Weinfelden zeigt sich offen gegenüber den Marton-Mitarbeitenden, berichtet das «St. Galler Tagblatt».

Auch Marton-Kunden könnten sich mit dem Weinfelder Unternehmen in Verbindung setzen, schreibt Almega-Chef Joachim With auf Linkedin. Almega ist in der gleichen Branche tätig wie Marton und war bisher Partner und Mitbewerber zugleich.