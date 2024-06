Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Mit Twint kannst du jetzt auch Ferienunterkünfte bezahlen.

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Die Traum-Ferienwohnung lässt sich ab sofort noch etwas einfacher bezahlen. Das Online-Portal Airbnb ergänzt nämlich seine Zahlungsmethoden für Schweizer Kundinnen und Kunden.

Ab heute Mittwoch lassen sich die via Airbnb vermittelten Übernachtungen neu auch mit Twint begleichen.

Die Integration ziele darauf ab, das Buchungserlebnis zu verbessern, erklärt Airbnb in einer Mitteilung. Denn Twint sei die am häufigsten verwendete Bezahl-App in der Schweiz. Laut firmeneigenen Angaben von Anfang Jahr hat Twint inzwischen 5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer.

Viel Potenzial in der Schweiz

«Der Schweizer Markt birgt für uns ein grosses Potenzial und diese Integration ist ein wichtiger Schritt, um unseren Schweizer Gästen ein noch nahtloseres Erlebnis zu bieten», sagt Airbnb-Regionalchefin Kathrin Anselm.

Der Hauptsitz von Airbnb ist im kalifornischen San Francisco. Im Jahr 2023 verzeichnete der Konzern einen Umsatz von 9,9 Milliarden US-Dollar.





