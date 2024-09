Seit Samstag sitzen 99 Schweizer Passagiere auf der MS Thurgau Prestige in Wien fest. Das Hochwasser verhinderte bislang eine Evakuierung des Donaukreuzfahrtschiffs. Am Dienstagmittag geht es dann plötzlich schnell.

Kurz zusammengefasst Schweizer Schiff MS Thurgau Prestige verlässt Wien-Nussdorf

Passagiere wurden durch ein zweites Schiff geschleust

142 Passagiere und Crewmitglieder, darunter 99 Schweizer, können von Bord

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Die Ereignisse auf der Donau in Wien-Nussdorf überschlagen sich. Die Anlegetaue der MS Thurgau Prestige, die teils unter Wasser liegen, werden gekappt. Kommt das Schweizer Donaukreuzfahrtschiff überhaupt los?

Ganz behutsam setzt sich das Schweizer Schiff in Bewegung. An Deck und in den Kabinen: Applaus. Grosse Erleichterung bei den 142 Passagieren und Crewmitgliedern – darunter 99 Schweizerinnen und Schweizer. Aber auch den Angehörigen zu Hause dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein.

«Die Behörden in Wien erteilten uns eine Sondergenehmigung, den Anleger in Wien-Nussdorf zu verlassen», bestätigt ein Sprecher des Veranstalters Thurgau Travel gegenüber Blick.

Die MS Thurgau Pestige des Thurgauer Veranstalters Thurgau Travel kann am Dienstag wieder Fahrt aufnehmen.

Bingo, Jazz und Vorträge sorgten für Ablenkung

Rückblick: Seit Samstag sassen die Passagiere in Wien-Nussdorf fest. Sie konnten nicht von Bord, weil die Landungsstege teils unter Wasser und im Schlamm lagen. Das Hochwasser im Grossraum Wien und eine starke Strömung stellten eine grosse Gefahr dar. «Die Stimmung an Bord ist so weit gut», versicherte Daniel Pauli-Kaufmann (38), Chef von Thurgau Travel, am Montag.

Mit Vorträgen, Bingo, einer Tombola, Brückenführungen, Thai Chi Qigong Shibashi und einem Jass-Turnier wurden die Donaukreuzfahrtgäste bei Laune gehalten. Verpflegung hatte es ausreichend.

Evakuierung über ein zweites Schiff geglückt

Die Weiterfahrt der MS Thurgau Prestige dauert nur wenige Minuten. Ziel: der Handelskai im 20. Wiener Gemeindebezirk Brigittenau. Nur hier können Crew und Passagiere sicher von Bord gehen. Kurios: Die Passagiere mussten offenbar zuerst durch ein zweites Schiff geschleust werden, das parallel zum Thurgauer Flusskreuzfahrtschiff angedockt ist. Dann der Landungssteg. Geschafft.

«Vom Handelskai wurden die Passagiere zum Mittagessen gebracht», berichtet der Sprecher weiter. Blick liegt Bildmaterial vor, dass den angedockten Flusskreuzer und bereitstehende Reisecars zeigt. Die Rückreise in die Schweiz soll so komfortabel wie möglich laufen. Wer zurück nach Zürich fliegen möchte, für den steht am Dienstagabend eine eigens gecharterte Maschine bereit, so der Sprecher. Für alle gibt es den Reisepreis zurückerstattet.

Das freut auch Fritz Walther (80) aus Safern BE. «Die Stimmung unter den Gästen war bis zur Ausschiffung bestens», so der erfahrene Flussreisegast. «Die Gäste waren gut gelaunt, Gejammer gab es keins.» Auch Chef Daniel Pauli-Kaufmann bestätigt: «Den Gästen hat es an nichts gefehlt.»