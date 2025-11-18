Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt ihre Banken im Euroraum vor einem «noch nie dagewesenen Schockrisiko». Um möglichst gut dagegen gewappnet zu sein, plant die Aufsicht deshalb einen Stresstest für die EU-Banken, wie aus einem neuen Bericht hervorgeht.

1/6 Der Aufsichtsrat der Europäischen Zentralbank (EZB) rund um Präsidentin Christine Lagarde (im Bild)... Foto: AP

Darum gehts EZB warnt vor erhöhtem Schockrisiko für EU-Banken

Geldhäuser sollen gegen politische Risiken und Unsicherheiten weiter gestärkt werden

Eigenkapitalanforderungen werden jedoch nicht erhöht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Kriege, politische Spannungen, zunehmende Teuerung: Davon bleiben auch Banken und andere Finanzinstitute nicht verschont. Sie bewegen sich derzeit in einem besonders «herausfordernden Umfeld», heisst es in einem neuen Bericht der Europäischen Zentralbank (EZB). Umso wichtiger, dass sie bestmöglich gegen allfällige Krisen gewappnet sind.

Daran erinnert der Aufsichtsrat der EZB in seiner jährlichen Überprüfung der grossen Geldhäuser im Euroraum – in besonders scharfem Ton. Zwar beurteilen die Bankenaufseher die Kapital- und Liquiditätsausstattung der Grossbanken weiterhin als robust. Das Risiko extremer Ereignisse sei jedoch «so hoch wie nie zuvor».

Ähnlich tönte es schon am Montag von der Schweizer Aufsichtsbehörde Finma: Auch sie warnt in ihrem neuen Risikobericht vor einer Zunahme geopolitischer Risiken. Insgesamt definiert die Behörde neun Hauptrisiken, die sie derzeit als hoch einstuft.

«Stresstest» für EU-Banken

Die Aufseher der EZB mahnen die Banken zu erhöhter Vorsicht: Geopolitische Konflikte, Änderungen in der Handelspolitik, Klima- und Naturkatastrophen, der demografische Wandel sowie schnelle technische Veränderungen würden die Schwachstellen der Geldhäuser verschärfen. Die Banken sollen deshalb weiterhin gegenüber politischen Risiken und Unsicherheiten gestärkt werden, heisst es. Dies bleibe die oberste Priorität der Bankenaufsicht.

Deshalb macht der Aufsichtsrat Nägel mit Köpfen: Geplant sei ein «Stresstest» für die Geldhäuser, schreibt die «Bild»-Zeitung. Dabei geben Aufseher eine bestimmte Summe an hypothetischen Vermögensverlusten vor. Die Institute müssten im Anschluss eine Lösungsstrategie präsentieren.

EZB will Eigenmittelanforderungen unverändert lassen

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass die EZB ihre Eigenkapitalanforderungen an Banken für das kommende Jahr weitgehend unverändert lässt. Konkret sollen die Banken also einen gleich hohen Anteil ihres Eigenkapitals als Sicherheit halten wie im Vorjahr. Geld, das sie im Ernstfall nutzen können, um Verluste abzufedern.

Um die Verschärfung der Eigenmittel von Schweizer Banken tobt hierzulande schon seit längerem ein Streit zwischen der Grossbank UBS und dem Bundesrat. Finanzministerin Karin Keller-Sutter (61) will die Schraube bei den Eigenmittel-Vorschriften für die UBS anziehen – 23 Milliarden Dollar muss die Bank zusätzlich an Eigenkapital bereitstellen, lautet ihre Forderung. Es geht dabei um strengere «Too big to fail»-Regeln als Reaktion auf die Notübernahme der angeschlagenen Credit Suisse.

Und das passt UBS-Chef Sergio Ermotti (65) so gar nicht. Immer wieder kursieren deshalb Gerüchte um einen möglichen Wegzug der Grossbank in die USA. Erst am Montag deckte die britische «Financial Times» pikante Gespräche zwischen UBS-Präsident Colm Kelleher (68) und dem US-Finanzminister Scott Bessent (63) auf, die in den letzten Monaten hinter verschlossenen Türen stattgefunden haben sollen. Dabei sollen die beiden konkrete Pläne für einen Umzug des UBS-Hauptsitzes in die USA besprochen haben.