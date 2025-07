Die Behörden schliessen der Campingplatz Arolla in Evolène VS wegen erhöhter Naturgefahren. Schon am Sonntag wird der Platz auf 1950 Metern über Meer geräumt. Für Gäste und Betreiber ist das mitten in den Sommerferien ein Schock.

Darum gehts Campingplatz Arolla muss wegen Naturgefahren schliessen, Betreiber und Gäste schockiert

Betreiber suchen neuen Standort in der Nähe für ihren Lebenstraum

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Der Campingplatz Arolla in Evolène VS stellt den Betrieb ein. Schon am Sonntag muss der Platz auf 1950 Metern über Meer geräumt sein, wie der «Nouvelliste» berichtet. Das Aus auf Anordnung der Behörden mitten in den Sommerferien ist ein Schock. Für die Gäste und die Betreiber, die die schlechten Nachrichten am Donnerstag in den sozialen Medien bekanntgemacht haben.

Das Problem: Der Camping mit seinen 80 Stellplätzen liegt in einer Gefahrenzone. Nach dem schweren Hochwasser im Juni 2024 hat der Kanton die Gefahrenstufe noch einmal erhöht. Eine neue Analyse der Naturgefahren hat ergeben, dass der Betrieb eines Campingplatzes unmöglich ist, weil die Sicherheit der Besucher nicht mehr gewährleistet ist.

«Nachricht ist ein grosser Schock»

«Es bricht uns das Herz, dass dieser einzigartige Ort für immer geschlossen bleiben muss», schreiben die Betreiber Sébastien und Eva Colli in einem emotionalen Post auf der Homepage. «Diese Nachricht ist für uns ein grosser Schock – aber die Natur ist im Moment stärker als wir.»

Dann richten sie sich direkt an die Gäste: «Wir sind unendlich traurig, dass eure Ferien- und Reisepläne buchstäblich ins Wasser fallen.» Das Betreiber-Ehepaar appelliert bei Rückerstattungsforderungen an die Grosszügigkeit der Campinggäste. Denn: «Derzeit scheint keine finanzielle Entschädigung möglich zu sein.»

Ihren Lebenstraum wollen sie aber nicht begraben. Und suchen einen neuen Platz in der Nähe. «Wir wollen unbedingt weiter Gastgeber bleiben, in diesem kleinen, versteckten Paradies, das unbedingt einen Campingplatz verdient» schreiben sie.