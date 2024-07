Frankreich wählt: In unserem Nachbarland haben seit 8 Uhr die Wahllokale geöffnet. Reicht es für die rechtspopulistische Partei Rassemblement National zur absoluten Mehrheit?

Wahllokale in Frankreich öffnen ihre Türen

Erste Hochrechnungen am Abend

Los geht es bei der zweiten Runde der Parlamentswahl in Frankreich.

In Frankreich hat die mit Spannung erwartete zweite Runde der vorgezogenen Parlamentswahl begonnen, die den Weg zur ersten rechtspopulistischen Regierung seit Ende des Zweiten Weltkriegs ebnen könnte. Seit der Öffnung der Wahllokale am Sonntagmorgen um 8 Uhr können die Französinnen und Franzosen ihre Stimme abgeben. Mit ersten Hochrechnungen wird am Abend gegen 20 Uhr gerechnet.

Sollte die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) keine absolute Mehrheit bekommen, zeichnet sich die Bildung von drei Blöcken in der Nationalversammlung ab, die die Regierung lähmen und das Land in eine politische Krise stürzen könnten.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (46) hatte die Neuwahl nach dem Wahltriumph des RN bei der Europawahl am 9. Juni ausgerufen. Im Fall einer absoluten Mehrheit der Rechtspopulisten im Parlament nach der Wahl könnte er politisch gezwungen sein, deren Parteichef Jordan Bardella (28) zum Regierungschef zu ernennen.