Erste ESC-Stornierungen in Zürich Mehr als die Hälfte der Basler Hotelbetten sind für die SRG vorreserviert

Die SRG hat Genf und Basel als mögliche Austragungsorte für den ESC 2025 in der Schweiz ausgewählt. Bislang zeigt sich wenig Bewegung bei den Hotelpreisen. In Zürich flattern derweil bereits Stornierungen von Hotelzimmern herein.