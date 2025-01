1/5 Christian Hürlimann übernimmt ab 1. Juni das Direktorium des Branchenverbands Hotelleriesuisse. Foto: PD

Auf einen Blick Christian Hürlimann wird neuer Direktor von Hotelleriesuisse ab 1. Juni

Hürlimann bringt langjährige Erfahrung in Hotellerie und Gastronomie mit

Nicole Brändle ist nach 10 Monaten zurückgetreten – wegen Interessenskonflikten

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Branchenverband Hotelleriesuisse hat Christian Hürlimann zum neuen Direktor gewählt. Der 52-jährige Zuger übernimmt das Amt per 1. Juni von Nicole Brändle (45), die den Verband seit gut zehn Monaten führt.

Hürlimann bringe eine langjährige Berufserfahrung in unterschiedlichen Bereichen in der Hotellerie und Gastronomie mit, teilte Hotelleriesuisse am Donnerstag mit. Der Eidg. Dipl. Hotelier arbeitet seit 19 Jahren für das Westschweizer Gastronomieunternehmen Eldora. Dort trage er heute die Verantwortung über 150 Restaurants in der gesamten Schweiz.

Rücktritt wegen allfälliger Interessenskonflikte

Die scheidende Brändle hatte Anfang September 2024 ihren Rücktritt per Mitte 2025 angekündigt, nachdem sie ihre Position nur fünf Monate zuvor angetreten hatte. Brändle tat dies, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Denn die Ökonomin ist mit Martin Schlegel (48) verheiratet, der im Juni 2024 das Präsidium der Schweizerischen Nationalbank übernommen hatte.