1/2 Ökonomin Nicole Brändle hat bei der CS und der Nationalbank gearbeitet – nun ist sie Präsidentin von Hotelleriesuisse.

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Im April hat sie ihren Job angetreten – nun kündigt sie bereits ihren Abgang an: Nicole Brändle (44) macht als Direktorin von Hotelleriesuisse Schluss. Das teilt der Dachverband am Donnerstag in einer Mitteilung mit. Brändle habe die Verbandsleitung informiert, dass sie aus privaten Gründen zurücktritt.

«Die Entwicklungen im privaten Umfeld haben sie zu diesem Schritt veranlasst», heisst es in der Mitteilung. Hintergrund: Brändle ist die Ehefrau von Martin Schlegel (48), der im Oktober den scheidenden Nationalbank-Präsidenten Thomas Jordan (61) an der Spitze der SNB ablösen wird.

Der Verband zeigt in der Mitteilung Verständnis für den Entscheid von Brändle, bedauert ihn aber gleichzeitig auch. Nicole Brändle habe ein «hervorragendes» Know-how im Bereich Wirtschaft, Politik und Bildung und sei bei den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle «äusserst beliebt».

«Mit Nicole Brändle verlieren wir eine kompetente Führungspersönlichkeit, die seit ihrem Start als Direktorin im April 2024 bereits sehr wichtige Projekte mit grossem Elan und hoher Professionalität angegangen ist», betont Martin von Moos, Präsident von Hotelleriesuisse, in der Mitteilung. «Sie hat eine Neuorganisation der Geschäftsstelle eingeleitet, die den Fokus und die Mitgliederorientierung von Hotelleriesuisse entscheidend verbessern wird.»

Brändle bleibt Hotelleriesuisse noch eine Zeit lang erhalten – ihr Austritt erfolgt auf Ende Juni 2025.