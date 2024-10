In den frühen Morgenstunden gesprengt: Die letzten Momente des Tropicana. Foto: keystone-sda.ch 1/10

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Das legendäre Tropicana Hotel und Casino war fast sieben Jahrzehnte ein Dreh- und Angelpunkt des berühmt-berüchtigten Strips von Las Vegas. Seit dieser Woche ist es Geschichte. Mehr noch: Es ist vom Erdboden verschwunden.

Am Mittwochmorgen wurde das Tropicana kontrolliert gesprengt, begleitet von einem Feuerwerk und Drohnenshow – Las Vegas total! Obwohl das Gebiet um die Hoteltürme des Tropicana weiträumig abgesperrt worden ist, verfolgten viele Schaulustige die Sprengung aus sicherer Entfernung. Es ist das Ende einer Ära.

Mafia-Verbindungen

Das Tropicana eröffnete 1957 mit einer symbolischen Geste des damaligen Vizegouverneurs von Nevada. Er warf den Schlüssel zum Hotel weg, um damit zu symbolisieren: Dieses Hotel und Casino ist für immer offen.

Die Geschichte des Tropicana ist eng mit der Entwicklung des Las Vegas Strip verknüpft. Als es eröffnete, hatte der Bezirk gerade die 100'000-Einwohner-Marke überschritten. Heute sind es über 2,3 Millionen. Das Hotel mit seinem Casino war damals auch das erst dritte seiner Art am Strip. In den 70er-Jahren stand das Tropicana aufgrund von Verbindungen zur Mafia allerdings plötzlich in den Negativ-Schlagzeilen. Schliesslich wurden fünf Mafiaso verurteilt, zwei Millionen Dollar aus den Las-Vegas-Casinos ergaunert zu haben, darunter auch im Tropicana.

Tropicana muss Baseballstadion weichen

Neben der Mafia-Geschichte gabs im Tropicana aber auch viele Erfolgstorys. Das deutsche Duo Siegfried & Roy hatte im Hotel seinen Durchbruch in den USA. Stars wie Sammy Davis Jr., Louis Armstrong und Gladys Knight traten dort auf, und 1998 sprang Stuntman Robbie Knievel vor dem Casino über eine Reihe von Limousinen.

Bis zu seiner Sprengung am vergangenen Mittwoch stand das Tropicana an einer belebten Kreuzung, umgeben von Megaresorts wie dem MGM Grand und dem Luxor. Hier wird nun ein 1,5 Milliarden Dollar teures Baseballstadion gebaut. Es sei eine Gelegenheit, die es «nur einmal im Leben gibt», erklärten die Verantwortlichen. Das neue Stadion, das die Heimstätte der Las Vegas A's (ehemals: Oakland A's) sein wird, soll im Jahr 2028 eröffnet werden.