«Um einen guten Preis zu erzielen, reicht es eben nicht, einfach eine Anzeige zu schalten», sagt Jonas Wiesel, CEO der Immobilienplattform Realadvisor. Foto: Thomas Meier

Dorothea Vollenweider Redaktorin Wirtschaft

Die Eigenheimpreise kennen seit Jahren nur eine Richtung: nach oben! Wer sein Haus verkauft, dem winkt in der Regel ein satter Gewinn. Doch Eigenheimbesitzer können bei der Veräusserung vieles falsch machen – und so mehrere Hunderttausend Franken in den Sand setzen, warnen Experten aus der Immobilienbranche. Das Haus in Eigenregie zu verkaufen, ist deshalb in den meisten Fällen eine schlechte Idee.