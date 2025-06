Mitten im Hochsommer verkauft Coop jetzt Weihnachtsartikel

Startet der Weihnachtsverkauf bereits im Juni? In einigen Coop-City-Läden gibt es derzeit Baumschmuck, Guetzliboxen und Geschenkpapier. Was sagt der Detailhändler zum speziellen Verkauf?

1/5 In einigen Filialen von Coop City gibt es momentan Weihnachtsartikel. Foto: Pius Koller

Darum gehts Coop verkauft Weihnachtsartikel im Sommer mit 50 Prozent Rabatt

Aktion läuft bis Ende Juni in vereinzelten Coop-City-Warenhäusern

Weihnachtssaison beginnt offiziell Mitte Oktober, nicht früher als in Vorjahren

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Draussen brennt die Sonne, und es herrschen über 30 Grad. Drinnen, im Coop City in Zürich Oerlikon, gibts Guetzliboxen, festliches Geschenkpapier und Baumschmuck, wie CH Media berichtet. Der Detailhändler verkauft momentan Weihnachtsartikel mit 50 Prozent Rabatt und stimmt auf das frohe Fest ein: «Bald ist wieder Weihnachten», steht auf einem Schild.

Die Weihnachtsartikel im Hochsommer sorgen bei den Kunden für Schmunzeln und Kopfschütteln zugleich. Coop-Sprecherin Sina Gebel bestätigt gegenüber den CH-Media-Zeitungen, dass in «vereinzelten» Warenhäusern von Coop City solche Produkte angeboten werden. «Während der laufenden Aktion werden verschiedene Restposten zu attraktiven Preisen angeboten», so Gebel. Guetzliboxen und Co. gibt es aber nicht überall. Gewisse Filialen haben dafür keinen Platz, wie eine Blick-Stichprobe zeigt.

Offizieller Start im Oktober

Wer bereits jetzt für Weihnachten vorsorgen will, hat noch bis Ende Juni Zeit – bis dann läuft die Aktion. Ob die Artikel auch tatsächlich gekauft werden, bleibt unklar. Erfahrungsgemäss komme die Rabattschlacht bei der Kundschaft gut an, meint Sprecherin Gebel zu CH Media.

Übrigens: Die Weihnachtssaison beginnt normalerweise jeweils Mitte Oktober. Das Gerücht, dass der Verkauf immer früher startet, stimmt indes nicht. Laut Angaben der Detailhändler gegenüber SRF hat sich der Start des Weihnachtsverkaufs in den vergangenen Jahren nicht verändert.