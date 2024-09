Der neuste Prämienaufschlag ist noch nicht verdaut. Wer die Krankenkasse wechseln will, der macht sich schlau. Blick zeigt dir, welche Kassen in den 26 Schweizer Kantonen die günstigsten Prämien haben. Für Einzelpersonen und für Familien.

Kurz zusammengefasst Krankenkassenprämien steigen 2025 um sechs Prozent

Grosser Unterschied zwischen den Kantonen, Appenzell günstiger als Delsberg

Eine vierköpfige Familie zahlt im Jura 1385 Franken monatlich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Der Prämienhammer tut weh. Auch einen Tag nach der Bekanntgabe der Krankenkassenprämien fürs nächste Jahr durch Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider (60). Sechs Prozent schlagen die Prämien auf – zum dritten Mal in Folge. Konkret: 378.70 Franken müssen Schweizerinnen und Schweizer 2025 im Schnitt für die Krankenkassenprämien ausgeben – Monat für Monat. Das sind monatlich 21.60 Franken mehr als im Vorjahr. Diese mittlere Prämie – für das gesamte Jahr liegt sie bei 4544 Franken – wird berechnet, indem man alle in der Schweiz bezahlten Prämien addiert und durch die Gesamtzahl der Versicherten teilt.

Ein genauer Blick auf die Prämienangaben der verschiedenen Krankenkassen zeigt, wie gross die Unterschiede zwischen den Kantonen sind. So bezahlt ein 60-jähriger Versicherter in Appenzell bei der günstigsten Kasse, der Basler Sympany, monatlich 369 Franken. In Delsberg sind es bei der Atupri 561 Franken – monatlich 192 Franken mehr. Aufs Jahr hochgerechnet sind das 2304 Franken. Auffallend: In vielen Kantonen fahren Versicherte mit der Agrisano, der Krankenkasse des Bauernverbandes, am besten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wie sieht es bei Familien aus, die jeweils besonders unter den Prämienerhöhungen leiden? Blick rechnet nach: Eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern (11 und 13 Jahre alt) zahlt im Kanton Appenzell Innerrhoden beim günstigsten Anbieter, der Assura, 906 Franken im Monat. Im Kanton Jura – dem teuersten Kanton – sind es ebenfalls bei der Assura 1385 Franken. Das sind 479 Franken mehr pro Monat, im Jahr addiert sich das auf 5748 Franken.

Bis am 30. November kann zu einer neuen Kasse wechseln, wer mit seiner Prämie unzufrieden ist. Foto: Keystone

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Am grössten ist die Steigerung der Prämien im Kanton Tessin. Versicherte müssen im südlichsten Kanton der Schweiz pro Monat 45 Franken mehr bezahlen. 9,2 Prozent höher fällt die Prämienrechnung für Glarnerinnen und Glarner aus. Sie müssen 28.80 Franken oder 9,2 Prozent bezahlen. Das kleinste Plus gibts im Kanton Basel: Versicherte berappen 2025 «nur» 6.80 Franken mehr – ein Plus von 1,5 Prozent.