Nächstes Jahr zahlen wir schon wieder mehr für die Krankenkasse Prämienplage bringt Gesundheitsreform ins Wanken

Per 2025 steigen die Krankenkassenprämien weiter stark an. Das könnte der neuen Gesundheitsreform zum Verhängnis werden. Das Stimmvolk entscheidet am 24. November darüber.