Wer heute im Internet Weltbild.ch aufruft, bekommt statt einer Bücherauswahl folgende Information: «Liebe Kunden und Kundinnen, die aktuellen Ereignisse der vorläufigen Insolvenz unseres Mutterhauses Weltbild GmbH & Co.KG in Augsburg (DE), haben sich innert kürzester Zeit überschlagen.» Schweren Herzens müsse man die Konkurseröffnung beantragen, die 24 Filialen in der Schweiz und der Onlinhandel bleiben geschlossen.

Mit Weltbild geht eine wechselvolle Geschichte zu Ende: 1948 im bayerischen Augsburg (D) als katholischer Verlag unter dem Namen Winfried-Werk gegründet, publiziert es in erster Linie die Zeitschrift «Weltbild». 1960 kauft der Schweizer Ringier-Verlag «Weltbild» (damalige Auflage 700’000) und will mit Beigabe von Schnittmustern den deutschen Markt erobern. Das Vorhaben scheitert und Ringier steigt 1961 wieder aus.

Ab 1975 sind deutsche Bistümer Haupteigentümer

Ab 1972 publiziert das Winfried-Werk nicht nur die Zeitschrift, sondern nimmt mit dem Weltbild-Bücherdienst den Versand von Literatur auf. Der Zusammenschluss von Winfried-Werk und Weltbild-Bücherdienst erfolgt 1987 – das Unternehmen firmiert von da an unter dem Namen Weltbild Verlag GmbH. Weltbild kauft andere Verlage und entwickelt sich zur grössten deutschen Versandbuchhandung ohne Kauf- und Clubpflicht.

Von 1975 bis 2014 sind der Verband der Diözesen Deutschlands, das Erzbistum München und Freising sowie das Bistum Augsburg Haupteigentümer. Die Nähe zur römisch-katholischen Kirche führt zur Rüge vom Papst gegenüber Weltbild: 2011 spricht sich Benedikt XVI. (1927–2022) gegen die «Verbreitung von Material erotischen oder pornografischen Inhalts, gerade auch über das Internet» aus.

«Feuchtgebiete» ein Dorn im Auge

Dem deutschen Kirchenoberhaupt sind damals freizügige Bücher wie etwa der Roman «Feuchtgebiete» (2008) der deutschen Autorin Charlotte Roche (46) ein Dorn im Auge – auch Weltbild macht mit dem Verkauf des Bestsellers viel Geld. Zwar bleiben die Bücher von Roche weiterhin im Sortiment, aber Weltbild verschärft den Internet-Filter und stoppt die Suche nach Begriffen wie «Sex» oder «Pornografie».

2014 steigt das deutsche Investment-Unternehmen Droege Group als neuer Mehrheitseigentümerin bei Weltbild ein. Von den 420 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz stösst die Droege Group 67 defizitäre Läden ab und baut das Online-Geschäft aus. Noch 2021 will sie das Logistik-Zentrum in Augsburg ausbauen. Zwar steckt Weltbild seit der Finanzkrise von 2008 in der Klemme. Dennoch kommt der jetzige Konkurs für viele unerwartet.