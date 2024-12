Der Bundesrat wird zum ersten Mal vollständig am WEF vertreten sein. Die ersten Namen auf der Teilnehmerliste sind bekannt. Können die Schweizer Vertreter auch Donald Trump die Hand schütteln?

1/5 Ob Ukraine-Präsident Selenski nach Davos kommt, ist aus Sicherheitsgründen noch offen. Foto: imago/Sven Simon

Auf einen Blick WEF 2025 in Davos: Geopolitische Lage und hochkarätige Gäste erwartet

Erstmals reist gesamter Schweizer Bundesrat an, Trump sagt ab

Zurzeit schreiten die ersten Wintersportler mit Ski- und Snowboardschuhen durch den Schnee in Davos. In gut einem Monat folgen ihnen die Wirtschafts- und Politgrössen dieser Welt. Vom 20. bis 24. Januar 2025 findet das Weltwirtschaftsforum (WEF) im Bündnerland statt. Auch wenn die offizielle Gästeliste erst ein paar Tage vor dem Jahrestreffen publiziert wird, liegen der «Schweiz am Wochenende» bereits jetzt verlässliche Angaben zu den Teilnehmenden vor.

Der Bundesrat wird zum ersten Mal komplett nach Davos reisen, wie Insider berichten. Angeführt von der neuen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (60). Auch Bundeskanzler Viktor Rossi (56) kommt zum Handkuss. Für ihn ist es eine Premiere. Nicht als Bundesrat, dafür als Generalsekretär des Europarats, wird Alain Berset (52) vertreten sein.

Ukraine, China, USA

Die unsichere geopolitische Lage wird dieses Jahr eine wichtige Rolle spielen. So ist die Ukraine erneut mit einer grossen Delegation anwesend. Aus Sicherheitsgründen ist allerdings noch nicht bekannt, ob auch Präsident Wolodimir Selenski (46) ans WEF kommt. Klar ist: Staatsvertreter aus Russland bleiben ausgeschlossen. Dafür reist Serbiens Präsident Aleksandar Vučić (54) an. Er steht Wladimir Putin (72) nahe.

2025 wird auch eine grosse Delegation aus China erwartet, wie die «Schweiz am Wochenende» weiss. Doch auch beim Besuch aus Asien ist noch unklar, ob Staatspräsident Xi Jinping (71) persönlich anreist – wie zuletzt 2017. Der Grund: Donald Trump (78) feiert am 20. Januar seine Inaugurationsfeier in Washington. Eher unwahrscheinlich, aber Xi Jinping könnte dazu eingeladen werden.

Donald Trump war bereits zweimal zu Besuch in den Schweizer Alpen – 2018 und 2020. Aus gut informierten Kreisen hört man, dass der baldige US-Präsident weiterhin ein wahrer WEF-Fan ist. Trotzdem sagt er für die Ausgabe 2025 ab, aus bereits erwähntem Grund. Trump stellte aber in Aussicht, im Jahr 2026 teilnehmen zu wollen.

Europa und Argentinien

Das gespaltene Deutschland kommt vereint nach Davos. Die Ampel ist zerbrochen, aber ihre strahlkräftigsten Vertreter – Olaf Scholz (66), Robert Habeck (55) und Christian Lindner (45) – haben sich angemeldet. Wie gewohnt wird auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66) auf der Bühne zu finden sein.

Hoher Besuch kommt auch aus Argentinien. Kettensägen-Präsident Javier Milei (54) hat bereits in diesem Jahr am WEF polarisiert und wird dies wohl auch im nächsten Jahr tun.