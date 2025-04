1/6 Mit strengem Blick: Die Finma wacht über den Finanzplatz und damit auch über die UBS. Foto: keystone-sda.ch

Christian Kolbe Redaktor Wirtschaft

Zum Ausgleich schnürt Stefan Walter (60) gerne die Laufschuhe und rennt den Berg hoch – von seinem Wohnort in Zürich-Fluntern auf den Zürichberg. Von dort hat er eine gute Sicht auf den Fokus seiner Arbeit: den Finanzplatz und die Grossbank UBS unten an der Bahnhofstrasse. Und er sieht so auch den Berg, den es zu überwinden gilt, um die UBS von seinen Vorstellungen eines sicheren Finanzplatzes zu überzeugen.

Der Deutsche hat am Dienstag zusammen mit Präsidentin Marlene Amstad (56) durch die Jahresmedienkonferenz der Finanzmarktaufsicht (Finma) geführt. Seit Walter vor einem Jahr seinen Job als Finma-Direktor angetreten hat, weht durch die Aufsichtsbehörde ein neuer Wind.