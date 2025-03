Was die Stabilität der UBS mit Brückenpfeilern zu tun hat

Wie viel mehr Eigenkapital soll die UBS künftig halten müssen? Die Frage scheint das ganze Land zu beschäftigen. Am Freitagabend wurde sie in der «Arena» des Schweizer Fernsehens diskutiert. In den nächsten Jahren wird sich auch das Parlament und vielleicht sogar das Volk damit befassen müssen.

Sollen es 5, 15 oder 25 Milliarden Franken mehr sein, die die UBS für ihre Tochtergesellschaften vorhalten muss? Die Meinungen gehen weit auseinander. Die UBS argumentiert, dass sie bereits jetzt sehr gut kapitalisiert sei. Die SP findet, es müssten 40 Milliarden sein.

Natürlich kann man zu allem eine Meinung haben – auch zur Frage nach dem richtigen Mass an Eigenkapital. Doch zeigt die Debatte zunehmend absurde Züge. Seit der globalen Finanzkrise 2008 beschäftigen sich Fachgremien wie das Financial Stability Board mit der Frage und geben Empfehlungen ab.

In der Schweiz sind es die Nationalbank und die Finma, die für die Finanzstabilität zu sorgen haben. Beide Institutionen kommen zum Schluss, dass der UBS die Rabatte auf die Tochtergesellschaften gestrichen werden sollen.

Doch statt sich an Experten-Empfehlungen zu halten, machen die Politiker die Bankenregulierung nun zu einer öffentlichen Verhandlungssache.

Dabei gibt es gute Gründe, warum nicht darüber verhandelt wird, wie viel Armierungseisen in eine Autobahnbrücke eingebaut werden muss, damit sie stabil ist. Genauso wenig sollte die Stabilität des Finanzplatzes zum Politikum werden.