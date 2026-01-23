J. D. Vance vergleicht US-Wirtschaft mit gesunkener Titanic

Der US-Vizepräsident äusserte sich in einer Rede zu den gestiegenen Lebenshaltungskosten. Es brauche Zeit, das zu ändern, auch die Titanic habe nicht über Nacht gewendet werden können. Demokraten und soziale Medien reagierten mit Spott.

US-Vizepräsident J. D. Vance hat die Wirtschaft seines Landes in einer Rede ausgerechnet mit der 1912 gesunkenen Titanic gleichgesetzt. Mit der Analogie wollte Vance wohl die aktuelle Krise der Lebenshaltungskosten in den USA erklären. Er erntete damit von einigen Demokraten und in den sozialen Medien jedoch Spott.

«Die Demokraten sprechen viel über die Krise der Bezahlbarkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ja, es gibt eine Krise der Bezahlbarkeit, die durch die Politik von Joe Biden verursacht wurde», sagte Vance zunächst in Anspielung auf den demokratischen Ex-Präsidenten. Dann folgte das Schlüsselzitat: «Die Titanic lässt sich nicht über Nacht wenden. Es braucht Zeit, um zu reparieren, was kaputtgegangen ist.»

Niedrigere Lebenshaltungskosten versprochen

«Man wendet die Titanic überhaupt nicht», schrieb der Gouverneur des Bundesstaats Illinois, J. B. Pritzker, auf X. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der wie Pritzker zur Demokratischen Partei gehört, postete ein spöttisches Meme.

Zu sehen ist eine Sequenz der Vance-Rede, im Hintergrund spielt die Musik aus dem berühmten «Titanic»-Film mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio. Das Meme zeigt auch die wohl bekannteste Szene des Films am Schiffsbug. Doch statt Jack und Rose umarmen sich darauf Vance und US-Präsident Donald Trump.

In seinem Wahlkampf hatte Trump den US-Amerikanern niedrigere Lebenshaltungskosten versprochen. Doch viele klagen über hohe Preise, etwa im Supermarkt. Obwohl Trump als früherem Geschäftsmann im Bereich Wirtschaft Kompetenzen zugesprochen wurden, zeigen jüngste Umfragewerte gerade hier schwindenden Zuspruch.

1500 Menschen starben

Die Demokraten machen die hohen Kosten für Verbraucher in den USA zum Thema vor den Kongresswahlen im November. Trump wirft den Demokraten vor, das Thema bewusst zu platzieren.

Die Titanic war am 10. April 1912 im englischen Southampton mit mehr als 2200 Menschen an Bord zur Jungfernfahrt nach New York ausgelaufen. Nach wenigen Tagen stiess der als unsinkbar geltende Luxusdampfer gegen einen Eisberg – und ging unter. Mehr als 1500 Menschen starben. Ende der 1990er-Jahre verfilmte James Cameron die Geschichte mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio.