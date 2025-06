Sawiris-Rivale schnappt sich historisches Furka-Hotel

1/4 Das Hotel Furkablick steht direkt an der Passstrasse, die über die Furka führt. Foto: Keystone

Das Hotel Furkablick thront stolz kurz von dem Furkapass, auf 2427 Metern über Meer. 1893 erbaut, ist das Haus ein Zeuge aus den Anfängen des Schweizer Tourismus. Lange Jahre stand es leer, verlotterte Wind und Wetter ausgesetzt. Später wurde es für Ausstellungen und Kunstprojekte genutzt. Nun hat es einen neuen Besitzer gefunden, wie die «Urner Zeitung» berichtet.

Gekauft hat das historische Hotel der Aargauer Kunstmäzen und Immobilienunternehmer Christoph Schoop. Dieser wird das Hotel aus der Belle Époque für mehrere Millionen Franken umfassend sanieren. Und es wieder beleben, wie er in einer Mitteilung schreibt. Zusammen mit seiner Lebenspartnerin Pelin Karamustafaoglu ist ein sogenanntes Kunstresidenzprogramm angedacht.

Das heisst: Auf der Furka sollen internationale Künstler leben und arbeiten. Aber auch das Restaurant soll wieder eröffnet werden – auch für ganz normale Durchreisende. Im Winter sollen die Zimmer des Hotels allenfalls als Aufenthaltsort für Skitourengänger genutzt werden, wie die NZZ berichtet.

Vor der Haustüre von Sawiris

Immobilieninvestor Schoop – er baut auch Tiny Häuser im grossen Stil – ist im Urnerland kein Unbekannter, hat das 125 Jahre alte Hotel Posthaus Urigen in Unterschächen UR gekauft. Oder will das Gebäude der Bootsvermietung Kaufmann in Flüelen UR umbauen – an bester Lage direkt am See.

Gegenüber in Isleten UR hat Schoop dagegen den Kürzeren gezogen. Er hatte grosses Interesse am Areal der ehemaligen Sprengstofffabrik am Urnersee. Zum Handkuss gekommen ist aber Andermatt-Investor Samih Sawiris. Nun schnappt sich Schoop das Hotel Furkablick – vor der Haustüre von Sawiris.