DE
FR
Abonnieren

Dank Takaichis Erdrutschsieg
Japans Börse springt nach der Wahl auf ein Rekordhoch

Der Nikkei-Index klettert nach dem Sieg der Partei von Sanae Takaichi über 57'000 Punkte. In 20 Minuten stieg er um 5,29 Prozent – ein historischer Sprung.
Publiziert: 03:44 Uhr
Kommentieren
1/4
Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat ihre Macht mit einem historischen Wahltriumph ihrer Partei gefestigt.
Foto: FRANCK ROBICHON

Darum gehts

  • Historischer Kurssprung des Nikkei 225

  • Takaichis LDP errang Zweidrittelmehrheit

  • Weitere Konjunkturprogramme erwartet

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Tokios Börse jubelt: Nach dem fulminanten Wahlsieg der japanischen Regierungspartei von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi (64) sind die Aktienkurse zum Handelsbeginn auf ein Rekordhoch gestiegen. Der Nikkei-Index überschritt erstmals die Marke von 57'000 Punkten.

Nach 20 Handelsminuten notierte der Index für 225 führende Werte ein Plus von 2872,56 Punkten oder 5,29 Prozent beim Zwischenstand von 57'126,24 Zählern.

Zweidrittelmehrheit übersprungen

Takaichis Liberaldemokratische Partei LDP hatte bei der Wahl zum Unterhaus als erste Partei in der Nachkriegszeit die Zweidrittelmehrheit von 310 Sitzen überschritten. Damit kann sie selbst dann Gesetze verabschieden, wenn diese vom Oberhaus abgelehnt werden. 

In der zweiten Parlamentskammer ist die Regierungskoalition aus LDP und der neoliberalen Partei Ishin weiter in der Minderheit. Takaichi steht für Konjunkturprogramme und weitere Fiskalmassnahmen, was die Börse freut.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen