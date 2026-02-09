Japans Börse springt nach der Wahl auf ein Rekordhoch

Darum gehts
- Historischer Kurssprung des Nikkei 225
Takaichis LDP errang Zweidrittelmehrheit
Weitere Konjunkturprogramme erwartet
Tokios Börse jubelt: Nach dem fulminanten Wahlsieg der japanischen Regierungspartei von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi (64) sind die Aktienkurse zum Handelsbeginn auf ein Rekordhoch gestiegen. Der Nikkei-Index überschritt erstmals die Marke von 57'000 Punkten.
Nach 20 Handelsminuten notierte der Index für 225 führende Werte ein Plus von 2872,56 Punkten oder 5,29 Prozent beim Zwischenstand von 57'126,24 Zählern.
Zweidrittelmehrheit übersprungen
Takaichis Liberaldemokratische Partei LDP hatte bei der Wahl zum Unterhaus als erste Partei in der Nachkriegszeit die Zweidrittelmehrheit von 310 Sitzen überschritten. Damit kann sie selbst dann Gesetze verabschieden, wenn diese vom Oberhaus abgelehnt werden.
In der zweiten Parlamentskammer ist die Regierungskoalition aus LDP und der neoliberalen Partei Ishin weiter in der Minderheit. Takaichi steht für Konjunkturprogramme und weitere Fiskalmassnahmen, was die Börse freut.