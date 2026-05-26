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80-Stunden-Woche: Caspar Coppetti irritiert mit Aussage
Coppetti in SRF-Börse
«Die Woche hat 80 Stunden, das wissen wir alle»
Der Mitgründer von On, Caspar Corpetti hat in einem Interview mit SRF Börse mit seiner Aussage irritiert.
Publiziert: 20:37 Uhr
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