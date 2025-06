Coop, Swiss und Co. fordern 142 Millionen Franken Schadenersatz

Händler fordern Schadenersatz in Höhe von 142 Millionen Franken

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Im Schnitt stecken in jedem Schweizer Portemonnaie drei Bankkarten. 25,5 Millionen befinden sich gesamthaft im Umlauf. Bezahlen mit der Karte gehört längst zur Normalität. Auch Verkäufer können aus wirtschaftlichen Gründen nicht auf das Zahlungsmittel verzichten. Für sie bedeutet das aber gleichzeitig: Bezahlt ein Kunde mit Karte, bleibt den Händlern weniger übrig, als wenn jemand Nötli und Münzen auf den Tisch legt.

Jetzt haben einige von ihnen genug. Mehrere grosse Schweizer Unternehmen etwa aus dem Detailhandel oder der Tourismusbranche wehren sich jetzt – mit juristischen Schritten. Die Firmen wie Coop, Swiss, Edelweiss, Tui und Dertour haben sich im Verband für fairen und freien Wettbewerb im Zahlungsverkehr (VWZ) zusammengetan, um nun eine Klage gegen Visa und Mastercard einzureichen, wie der Verband am Mittwoch bekannt gibt. Beteiligt sind über 30 Unternehmen. Sie fordern Schadenersatz in der Höhe von 142 Millionen Franken, wie aus einer Medienmitteilung klar wird. «20 Minuten» hat zuerst darüber berichtet.

Was ist das Problem?

Die Händler stören sich an den sogenannten Interchange-Gebühren. Diese sind Teil von mehreren Kartengebühren. «Konsumenten bezahlen mit ihrer Kredit- oder Debitkarte, während der Händler den Kaufbetrag erhält – jedoch abzüglich Interchange-Gebühren», erklärt der VWZ in der Mitteilung. «Diese Gebühren fliessen an den Kartenherausgeber.» Dabei handelt es sich meistens um Banken.

Die Höhe der Gebühr wird aber von Visa und Mastercard einseitig festgelegt und beträgt 0,12 bis 2,05 Prozent – ein zu hoher Wert, wie der VWZ findet.

Visa teilt gegenüber Blick mit, dass man die Klage für gegenstandslos hält und sich dagegen verteidigt. «Interchange-Gebühren sind von der Weko anerkannt. Sie sind notwendig für Zahlungsinnovationen und um Kunden vor Betrug zu schützen. Visa erhält keinen Anteil an der Interchange.» Nach dem Auslaufen der durch die Weko genehmigten Interchange-Gebührensätze habe Visa zudem diese um durchschnittlich einen Drittel auf EU-Niveau gesenkt.