Nach Donald Trumps (78) Wahl im November war der Jubel an den Börsen gross. Besonders Techaktien legten stark zu, weil Anleger vom Republikaner weniger Regulierung erwarteten. Doch inzwischen überschattet der Handelskrieg, den der neue Präsident angezettelt hat, die positiven Entwicklungen. Immer neue Zölle und Zolldrohungen sorgen für Verunsicherung.

Seit Jahresbeginn stieg der US-Techindex Nasdaq nur noch um 1,9 Prozent. Tesla (–11 Prozent) und Trump Media (–11 Prozent), die eigentlich von Trumps Präsidentschaft profitieren sollten, gehören zu den grössten Verlierern. Dennoch sehen die Starinvestoren Cathie Wood (69), Warren Buffett (94) und Bill Ackman (58) weiterhin Chancen an der Börse. Blick zeigt, auf welche Aktien sie jetzt setzen. Die Firmen sind auch für die Schweizer Anlegerschaft interessant.

Cathie Wood: Amazon

Wood ist bekannt für ihre risikoreichen Wetten auf Techfirmen. Die ETFs ihrer Investmentfirma Ark verzeichneten in der Vergangenheit riesige Gewinne, aber in manchen Jahren auch massive Verluste. In den letzten Wochen kaufte Wood in grossem Stil Amazon-Aktien.

Der weltgrösste Onlinehändler legte in diesem Jahr an der Börse zwar erst 4 Prozent zu. Doch die Geschäftszahlen sind gut und von Trumps Präsidentschaft dürfte Amazon profitieren. Die neuen Zölle auf Importe aus China zwangen die chinesischen Konkurrenten Temu und Shein bereits zu Preiserhöhungen. Und Gründer Jeff Bezos (61) versöhnte sich mit einer Spende zu Trumps Amtseinführung mit dem Präsidenten.

Warren Buffett: Occidental Petroleum

Auch Multimilliardär Buffett ist mit seiner Firma Berkshire Hathaway an Amazon beteiligt. Aktuell kauft der berühmteste Investor der Welt aber Aktien des amerikanischen Öl- und Gasproduzenten Occidental Petroleum.

Zwar gab die Occidental-Aktie in den letzten zehn Monaten um 30 Prozent nach. Für Buffett, der gerne gute Firmen billig kauft, sind die jüngsten Kursrückgänge aber eine Chance, aufzustocken, wie das Börsenmagazin «Der Aktionär» berichtet. Berkshire ist bereits seit 2019 an der Ölfirma beteiligt und grösster Anteilseigner.

Die Aussichten für die US-Ölindustrie sind unter Trump grundsätzlich gut: Unter dem Slogan «Drill, Baby, Drill» will der Präsident so viel Öl und Gas fördern wie nur möglich. Umweltauflagen fallen weg. Das Problem: Wenn die Preise wegen Überproduktion zu tief sinken, werden Bohrungen weniger attraktiv.

Bill Ackman: Uber

Milliardär und Hedgefonds-Chef Ackman setzt aktuell auf Uber. «Anfang Januar haben wir begonnen, eine Position in Uber zu erwerben. Heute besitzen wir 30,3 Millionen Aktien», schrieb der Starinvestor auf der Plattform X.

Der Fahrdienstvermittler sei «eines der bestgeführten und hochwertigsten Unternehmen der Welt», so Ackman. Zudem sei die Firma immer noch unterbewertet.

Im letzten Jahr machte Uber fast 10 Milliarden Dollar Gewinn. Und an der Börse gehört die Firma in diesem Jahr bisher zu den grossen Gewinnern und legte bereits um mehr als 25 Prozent zu. Von Trumps Zollkrieg hat der Fahrdienst nichts zu befürchten – dieser betrifft den grenzüberschreitenden Handel.

