Jetzt ist Edoardo Ermotti (29) definitiv in festen Händen. Der Sohn des UBS-Chefs Sergio (65) wird heiraten. Partnerin Celine Winter postete in einer Story auf Instagram ein Bild, auf dem sie den Verlobungsring präsentiert. «Cece ist vom Markt», schreibt die glückliche Verlobte. Edoardo teilte das Bild vom ziemlich grossen Klunker auf seinem Profil.

Wie «20 Minuten» berichtet, ging die Verlobung «ganz romantisch in der Toskana auf einem privaten Weingut» über die Bühne. Aus dem Beitrag von Winter ist zu entnehmen, dass Ermotti sie mit dem Antrag überrascht hat. In einem Interview mit der Pendlerzeitung von vor gut einem Jahr meinte der Unternehmer bereits, dass er Familienpläne nicht ausschliesse. «Ich schreibe mir den richtigen Zeitpunkt aber nicht in die Agenda», so Ermotti. «Ich bin überzeugt, dass man sich irgendwann für eine neue Lebensphase bereit fühlt.» Das ist jetzt der Fall.

Finanzbranche ist sein Zuhause

Im beruflichen Leben hat der Sohn des UBS-CEOs sein Glück bereits gefunden. Wie Vater Sergio arbeitet Ermotti Junior in der Finanzbranche. Mit seiner Firma 14Peaks Capital mit Sitz in Zug und Niederlassungen in Miami Beach (USA) und Luxemburg unterstützt er Jungunternehmer bei der Finanzierung ihrer Träume.

So richtig explodiert ist die Firma zwar noch nicht, trotzdem findet sich Edoardo neu in der «Bilanz»-Liste der 100 Erfolgreichsten unter 40 Jahren. Sein Vermögen wird auf 5 bis 10 Millionen Franken geschätzt.

Wer ist seine Verlobte?

Auch Celine Winter ist keine Unbekannte. Die Tochter des deutschen Immobilieninvestors Ralph Winter, dessen Vermögen die Bilanz einst mit 550 Millionen Franken auswies, arbeitet im Family Office W5 Group, das auf Investments in der Immobilienbranche spezialisiert ist. Zuvor schloss sie ein Studium in Betriebswirtschaft in London und einen Master an der University of Florida ab. Ursprünglich stammt sie aus Frankfurt am Main.

Privat ist über die beiden nicht viel bekannt. Die ersten gemeinsamen Bilder auf Instagram findet man im Juli 2019. Danach folgten zahlreiche Ferienfotos von den Bahamas, St. Tropez oder Monaco. Zudem ist das Pärchen sportaffin. Winter spielt gern Tennis, Ermotti war in jungen Jahren aktiver Fussballer. Heute ist er begeisterter Anhänger der AC Milan. Das frisch verlobte Paar pendelt viel zwischen den USA und der Schweiz – und dürfte jetzt darüber nachdenken, wo sie als Familie künftig leben wollen.