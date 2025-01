Das Hotel Schweizerhof in Lenzerheide GR ist laut Holidaycheck das beliebteste oder zumindest am besten bewertete Hotel der Schweiz. Foto: Hotel Schweizerhof

Auf einen Blick Schweizer Hotels: Graubünden dominiert die Top-10-Liste von Holidaycheck

Hotel Schweizerhof in Lenzerheide GR holt sich den Spitzenplatz

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Was machen die Bündner Hoteliers anders? Im Vorjahr lagen sechs der zehn beliebtesten Schweizer Hotels, erhoben von der Plattform Holidaycheck, im grössten Schweizer Kanton. Dieses Jahr sind es gar deren acht! Und 10 in den Top-13!

Gegenüber Blick zeigt sich Martin Vincenz, CEO von Graubünden Ferien, sehr stolz: «Die Dominanz im Ranking der Top 10 zeigt die starke Innovationskraft und hohe Qualität unserer Hotelbetriebe mit all ihren Mitarbeitenden.»

Seit genau 20 Jahren zeichnet Holidaycheck Hotels aus, die von Gästen weltweit aussergewöhnlich gut bewertet werden. Auf Grundlage von über 837'700 geprüften Bewertungen wurden in diesem Jahr 685 Hotels aus 35 Ländern mit einem Award ausgezeichnet – 25 davon in der Schweiz. Erfrischend: Es werden nicht einfach die bekanntesten oder luxuriösesten Hotels bewertet, sondern die bestenbewerteten und weiterempfohlenen.

Den Spitzenplatz in der Schweiz holt sich das Hotel Schweizerhof in Lenzerheide GR, wie im Vorjahr auf dem zweiten Platz landet das Maison Hornberg in Saanenmöser BE, Vorjahressieger Schlosshotel Chaste aus Tarasp GR schafft es knapp nochmals in die Top 10. Blick stellt die bestbewerteten Hotels kurz vor:

1 Hotel Schweizerhof, Lenzerheide GR

Foto: Holidaycheck

Den Spitzenplatz holt sich das Viereinhalb-Sterne-Haus vor allem dank seiner 1500 Quadratmeter grossen Wellness-Oase und den vier Top-Restaurants.

2 Maison Hornberg, Saanenmöser BE

Foto: Hannes Niederkofler

Zweiter Platz für die Top-Adresse für Wander- und Wellnessurlaub. Das Vier-Sterne-Haus beeindruckt auch mit einer abwechslungsreichen Saunalandschaft und einer Weiterempfehlungsrate von 100 Prozent.

3 Hotel Maistra 160, Pontresina GR

Foto: Holidaycheck

Der Newcomer besticht mit Wohlfühlatmosphäre, gemütlichen Arvenholzzimmern und exzellentem Service.

4 Panorama Samnaun, Samnaun GR

Foto: Holidaycheck

Das Drei-Sterne-Hotel befindet sich in nächster Nähe zur grössten Skiarena der östlichen Alpen und bietet komfortable Apartments mit allen Annehmlichkeiten. Ebenfalls Gewinner eines Gold Awards.

5 Waldhaus Sils, Sils-Maria GR

Foto: Holidaycheck

Das traditionsreiche Grandhotel an spektakulärer Lage im Engadin, auf einem Felsen zwischen zwei Seen, ist das am besten bewertete Fünf-Sterne-Haus.

6 Parkhotel Margna, Sils GR

Foto: Holidaycheck

Der Newcomer aus dem benachbarten Sils überzeugt durch eine gelungene Mischung aus Tradition und modernem Komfort nach einer umfassenden Renovierung.

7 Hotel Belvedere, Scuol GR

Foto: Holidaycheck

Besonders geschätzt wird hier der direkte Zugang zum Thermalbad Bogn Engiadina.

8 Maiensässhotel Guarda Val, Lenzerheide GR

Foto: Holidaycheck

Und nochmals die Lenzerheide: Gäste loben die ruhige Umgebung und den kleinen, aber feinen Wellnessbereich sowie die Gourmetküche.

9 Beatus Wellness- & Spa-Hotel, Merligen BE

Foto: Holidaycheck

Im idyllischen Ort am Thunersee bieten der weitläufige Hotelpark und der hauseigene Seestrand Raum für Entspannung.

10 Schlosshotel Chaste, Scuol GR

Foto: Holidaycheck

Im Feriendorf Tarasp erwartet das Vier-Stern-Hotel Gäste mit einem Gourmetrestaurant, einer modernen Wellnessoase und top Service.

Ebenfalls in die Rangliste haben es noch folgende Schweizer Hotels geschafft:

11. Valbella Resort, Valbella GR

12. Hotel Hof Weissbad, Weissbad AI

13. Chasa Montana Hotel & Spa, Samnaun GR

14. Ermitage Wellness & Spa Hotel, Schönried BE

15. Wellness Hotel Stoos, Stoos SZ

16. Wellnessshotel Golf Panorama, Lipperswil TG

17. See- und Seminarhotel Flora Alpina, Vitznau LU

18. Hapimag Resort Ascona, Ascona TI

19. Säntis - das Hotel, Schwägalp AR

20. Hotel & Spa Cacciatori, Cademario TI

21. Hotel Säntispark, Abtwil SG

22. Hotel Ländli, Oberägeri ZG

23. Stoos Lodge, Stoos SZ

24. Swiss Holiday Park, Morschach SZ

25. Hotel Sonne, Wildhaus SG