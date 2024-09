Der Onlinehändler Digitec Galaxus macht sich in einer Werbung über «China Ware» lustig. Die chinesische Botschaft in Bern tobt und spricht von «Diffamierung».

Kurz zusammengefasst Digitec-Galaxus-Werbung sorgt für Aufregung in chinesischer Community

Die chinesische Botschaft in Bern kritisiert die Werbung scharf

Digitec Galaxus nutzt seit sieben Jahren echte Kundenkommentare Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Peter Aeschlimann Redaktor

Digitec Galaxus, eine Migros-Tochter, macht seit sieben Jahren Werbung mit Produktbewertungen, die Nutzerinnen und Nutzer im Onlineshop hinterlassen.

Ein Sujet sorgt jetzt in der chinesischen Community für Aufregung. Es zeigt einen von fünf möglichen Sternen – und darüber steht: «China Ware».

Beim betroffenen Produkt handelt es sich um einen Prozessor-Kühler für Heimcomputer. Das wird aus der Werbung aber nicht klar.

Die chinesische Botschaft in Bern ist sauer auf den Onlinehändler Digitec Galaxus. Foto: Picasa 1/5

Klar ist nur: Die chinesische Botschaft in Bern schäumt. China sei der grösste Warenhändler der Welt und ein wichtiger Handelspartner für mehr als 140 Länder, schreibt die Vertretung aus dem Reich der Mitte auf Anfrage von Blick. «Made in China» geniesse seit langem weltweit einen guten Ruf. «Lügen haben kurze Beine», so die Botschaft weiter. Wie Digitec Galaxus hier chinesische Qualität diffamiere, sei «nur abscheuerregend».

Stereotypisierend und pauschal verurteilend

Als problematisch stuft das fragliche Sujet auch Anti-Rassismus-Expertin Rahel El-Maawi aus Zürich ein. Gegenüber Blick sagt sie: «Diese Werbung suggeriert, dass Ware aus China generell ein Qualitätsproblem hat.» In China würden aber auch viele hochwertige Produkte hergestellt. «Die einseitige Bewertung ist stereotypisierend und pauschal verurteilend.»

Rassistisch sei die Werbung jedoch nicht, so El-Maawi, da sie keine Aussage über eine Gruppe von Menschen mache. Dennoch würden damit Vorurteile gegenüber China reproduziert. «Stellen wir es uns umgekehrt vor», sagt El-Maawi. «Das würde wohl auch für einige verletzend sein.»

Digitec Galaxus kann die Aufregung über ihre Kampagne nicht verstehen. Sie beinhalte jeweils echte Kundenkommentare aus dem Onlineshop, sagt ein Sprecher. «Wir widerspiegeln somit transparent das Meinungsbild unserer User zu den Produkten.» Ziel der Werbung sei es, das Publikum zum Schmunzeln zu bringen und zu Gesprächen anzuregen.