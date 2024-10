Das steht diese Woche an der Schweizer und US-Börse an

Die neue Woche dürfte an der Zürcher Börse grün starten: Vorbörslich steht der SMI bei Julius Bär 0,19 Prozent im Plus. Es ist ein verhalten positiver Auftakt in eine Schweizer Börsen-Woche, die ganz im Zeichen der Quartalergebnisse steht.

Rund 15 Unternehmen stehen mit Q3-Zahlen auf der Agenda, darunter die beiden Schwergewichte Novartis (Dienstag) und UBS (Mittwoch). Konjunkturseitig werden die Anleger vor allem auf Wachstumszahlen aus der Eurozone warten, die am Mittwoch veröffentlicht werden.

Foto: Sven Thomann

In den USA präsentieren einige Tech-Grössen ihre Zahlen fürs dritte Quartal. Ausserdem kommt am 1. November der viel erwartete Arbeitsmarktbericht für den Monat Oktober. Ökonomen erwarten, dass in den letzten 30 Tagen rund 140'000 Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Und in Amerika ist es auch die letzte Börsen-Woche vor den US-Wahlen am 6. November – die Spannung steigt.