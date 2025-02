Zuerst fünf Tage Skischule und am Schluss das grosse Rennen. Skischulen sind in der Schweiz äusserst beliebt. Die Preise unterscheiden sich je nach Skigebiet stark. Das bietet Sparpotenzial für die Familien. Blick hat die grosse Preisanalyse gemacht.

Auf einen Blick Skischulpreise in der Schweiz variieren stark

Stoos bietet günstigsten Unterricht, Andermatt den teuersten

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Skifahren in der Schweiz ist teuer. Für eine vierköpfige Familie wird es immer schwieriger, weniger als 4000 Franken für eine Woche Skiferien auszugeben. Ein nicht unwichtiger Anteil: die Skischule. Für fünf Halbtage zahlen Eltern schnell einmal 250 Franken pro Kind. Das macht bereits bei zwei Kindern einen ordentlichen Teil des Budgets aus.

Doch es ist ein Luxus, den sich viele Familien leisten. Die noch jungen Skifans lassen den Pizza-Stemmbogen schneller hinter sich. Und während die Kleinen fleissig üben, können die Grossen für ein paar Stunden die Zeit ausnützen und etwas schneller über die Pisten flitzen. Wären da nicht die Kosten.

Preise fast doppelt so hoch

Und diese unterscheiden sich je nach Skigebiet ziemlich stark. Blick hat sich die Preise der Schweizer Ski- und Snowboardschulen in 33 beliebten Destinationen angeschaut. Der Preis für fünf Halbtage reicht von 180 bis zu 351 Franken pro Kind. Weil dabei aber die Unterrichtsdauer ebenfalls stark variiert, ist ein Vergleich nicht ganz fair. Der Preis pro Stunde hilft da weiter und ist ein guter Vergleichswert.

Entscheidend für den Vergleich ist der Preis für den Gruppenunterricht der Kinder. Je nach Skigebiet, Level und Tageszeit (Morgen oder Nachmittag) können die Kosten für einen Kurs variieren. Berücksichtigt wurde immer der billigste Halbtagesunterricht. Angebote für Kleinkinder im Kinderparadies zählen nicht dazu.

Stoos SZ am billigsten, Andermatt am teuersten

Die Skischule in Stoos ist dabei am günstigsten. Hier bezahlen Eltern 15 Franken pro Stunde, wobei fünf Halbtage à drei Stunden 225 Franken kosten. Auch in Braunwald GL, Leukerbad VS, Meiringen-Hasliberg BE und Sörenberg LU lernen die Kinder das Skifahren für vergleichsweise wenig Geld. Dass die Preise in Familienskigebieten besonders tief sind, überrascht nicht.

In Andermatt UR ist die Schweizer Skischule dafür teuer. Für zwei Stunden an fünf Halbtagen bezahlen Eltern 290 Franken – im Schnitt also 29 Franken pro Stunde. In Obersaxen GR kostet der Unterricht 27, in Davos GR 25 Franken pro 60 Minuten. Auch in Flims Laax GR sind die Kurse nicht gerade billig. Die Schweizer Ski- und Snowboardschule hat im grossen Skigebiet allerdings keinen Standort. Berücksichtigt wurde die LAAX School, eine Skischule der Weissen Arena.

Auffällig: Auf die Stunde gerechnet landen in den Top 15 der teuersten Skischulen allesamt Skigebiete aus den Kantonen Graubünden, Bern und Uri. Im Kanton Wallis lernt sich das Skifahren also noch am günstigsten.

Könnte Wahl der Feriendestination beeinflussen

Viele Familien schicken ihre Kinder nur halbtags in die Skischule. Beliebter ist dabei der Vormittag, was sich auch in den Preisen widerspiegelt. Wer die Kleinen am Morgen in den Unterricht schicken will, bucht am besten schon im Vorhinein Plätze. In gewissen Skigebieten sind überhaupt nur noch wenige Daten für den Gruppenunterricht verfügbar.

Auf die Stunde gerechnet würde es billiger kommen, die Kinder für den ganzen Tag in die Skischule zu schicken. Sogar in Zermatt, wo nur Ganztagsunterricht angeboten wird, zahlt man dann für fünf ganze Tage knapp 16 Franken pro Stunde.

Sowieso wird klar, dass die Preise der Skischulen auch die Wahl der Feriendestination beeinflussen können. In Hoch-Ybrig SZ zahlen Eltern, auch wenn das Angebot grösser ist, 351 Franken. In Chäserrugg SG im Toggenburg und in Münster VS im Goms kostet die Skischule nur 180 Franken. Da die Angebote fix sind, macht das einen wesentlichen Teil aus. Bei drei Kindern liegt der Preisunterschied bei 513 Franken.