Arsim Dautaj findet seit zwei Tagen keinen einzigen Sitzplatz

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Es sorgte für mächtig Stirnrunzeln: Die ungarische Billig-Airline Wizz Air bietet seit August einen «unbegrenzten Flug-Abonnement-Service» für zwölf Monate an – also quasi ein Jahres-GA fürs Fliegen. Für nur 600 Euro ist das eine durchaus preiswerte Alternative. Blick-Leser Arsim Dautaj (43) machte bisher aber sehr schlechte Erfahrungen mit dem Angebot: «Ich finde für jede Strecke, die ich eingebe, keinen einzigen Flug!»

Das Flugi-GA der Balkan-Airline umfasst alle Flüge des internationalen Streckennetzes der Fluggesellschaft – also etwa 950 Strecken in Europa, Nordafrika, dem Nahen Osten und Asien. Der Haken: Die Flüge können frühestens 72 Stunden vor dem geplanten Abflug gebucht werden. Für Arsim Dautaj ist das aber kein Problem. Er fliegt öfters aus geschäftlichen Gründen nach Tuzla in Bosnien und Herzegowina.

«Im August habe ich das Abo gelöst», erklärt er Blick. «Es war ab dem 25. September gültig, das ist ja völlig in Ordnung. Doch seit da finde ich keinen einzigen Sitzplatz.» Das Kuriose dabei: Schaut Dautaj direkt auf der normalen Buchungsplattform der Billig-Airline findet er jeweils noch zahlreiche freie Plätze für seine gewünschte Flugroute. «Da komme ich mir als Kunde schon ziemlich blöd vor.»

Keine Garantie auf einen Platz

Die Sitzplätze seien abhängig von der Verfügbarkeit, schreibt Wizz Air auf ihrer Webseite. Man könne nicht garantieren, dass auf einem bestimmten Flug noch Plätze vorhanden seien. Dass über zwei Tage hinweg auf verschiedenen Strecken kein einziger freier Platz erscheint, erstaunt trotzdem. Eine Blick-Anfrage bleibt von der Balkan-Airline unbeantwortet.

Schon im Vorhinein war klar: Das Angebot soll Wizz primär dazu dienen, leer gebliebene Sitze mit noch etwas Ertrag zu füllen. Shpend Ibrahimi (52), CEO der Konkurrenz-Airline Chair, hat bereits im August gegenüber Blick seine Kritik geäussert. Schon damals meinte er, dass Abo-Inhaber kaum Plätze belegen können. Das System sei «eine Lotterie».

Die Wizz Air fliegt ab Genf und Basel wichtige Destinationen im Balkan an. Deshalb hat die Fluggesellschaft hierzulande auch den Überbegriff Balkan-Airline. Wie für Arsim Dautaj ist das Flugi-GA für viele aus der hiesigen Community attraktiv. Deshalb dürften noch viele davon betroffen sein. Ob sich in Zukunft freie Sitzplätze finden lassen, wird sich zeigen.