Blick erklärt in 100 Sekunden Was macht den Schweizer Franken so stark?

Der Schweizer Franken hat eine spezielle Rolle im Weltwirtschaftsmarkt. Er gilt bei Anlegern als sicherer Hafen und wird in Krisensituationen mehr gekauft. Was den Kurs beeinflusst, erklärt dir Blick in diesem Video.

Publiziert: vor 45 Minuten