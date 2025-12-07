AfD-Anhänger fühlen sich von einer neuen Werbung von Digitec Galaxus provoziert. Der Spot sorgt auch in der Blick-Community für hitzige Diskussionen.

Darum gehts Galaxus-Werbung gegen AfD sorgt für heftige Debatte

Meinungen der Blick-Community geteilt: Lob für Mut, Kritik für Geschmacklosigkeit

14 Millionen Menschen haben den Werbespot bereits auf Youtube gesehen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

«Super Werbung» oder «einklagbar»: Ein Werbespot von Digitec Galaxus in Deutschland sorgt für eine heftige Debatte. Im Spot spielt eine junge Frau das Partyspiel «Wer bin ich?» – und schiesst dabei heftig gegen die deutsche Partei AfD. Nach Fragen wie «Bin ich in manchen Teilen Deutschlands erfolgreicher?» oder «Wählen mich auch Idioten?» fragt die Frau angewidert, ob sie Alice Weidel sei – und gibt ein Kotzgeräusch von sich.

14 Millionen Menschen haben den Werbespot bereits als Short-Video auf Youtube gesehen – auf anderen Kanälen sind es wohl noch viele mehr. Wie auf Youtube könnten auch die Meinungen der Blick-Community unterschiedlicher nicht sein.

«So geil, es müsste mehr solche Werbungen geben», schreibt beispielsweise Leser Beat Meyer. Mit dem Wunsch nach mehr ist er nicht allein. Tommy Grueber findet die Werbung amüsant: «Sie erreicht genau das, was sie soll: Aufmerksamkeit.»

«Bravo Galaxus»

Doch die ganze Aufmerksamkeit durch den Clip stösst der AfD sauer auf: Hamburgs AfD-Chef Dirk Nockemann (67) spricht gegenüber dem «Hamburger Abendblatt» von einer «Diffamierung» und einem «peinlichen Eigentor» des Unternehmens. Galaxus betreibe «geschmacklose Anti-AfD-Werbung».

Doch Blick-Leser Erich Wirz freut sich über den Ärger der Partei: «Wenn die AfD ‹stinkhässig› ist, ist alles gut und im grünen Bereich. Bravo Galaxus.» Peter Berger kritisiert derweilen, dass die Partei austeilen, aber nicht einstecken könne. Auch Dominik Bamert gefällt der «mutige» Werbespot: «Die können nicht mal über sich selber lachen – das wäre Grösse!»

Für Joachim Leetz ist die Werbung vor allem eines: Meinungsfreiheit! Er kommentiert: «Weidel und Konsorten sind halt nicht kritikfähig, typisch jetzt rumzuheulen.»

Brack dürfte es freuen

Doch bei einigen sorgt der Werbespot für Stirnrunzeln. Skeptiker Anton Mosimann schreibt: «Vielleicht nicht gerade eine clevere Werbung, wenn man in Deutschland Fuss fassen möchte.» Rudolf Thomet findet deutlichere Worte: «Einfach nur peinlich, dumm und geschmacklos.»

Die Migros wird als Muttergesellschaft des Onlineshops ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen: «Ich werde in Zukunft Migros möglichst meiden und garantiert nichts von Galaxus kaufen!», schreibt Christian Nogler.

Dagegen dürfte die Werbung Konkurrent Brack.ch in die Hände spielen. «Als guter Galaxus-Kunde sage ich: eine Schande solche Werbung! Ich werde bei Brack anklopfen! Tschiao Galaxus!», schreibt Martin Wyler. Er ist nicht der einzige Leser, der Galaxus abschwört. Unter anderem kommentiert Markus Bachmann: «Ciao Galaxus, hoi Brack.»

Das Galaxus-Team schweigt bisher zum neuen Clip. An Reichweite mangelt es der Werbung sicherlich nicht. Leser Robert Konrad bringt es gut auf den Punkt: «Werbung heisst: Wenn man darüber redet, ist sie erfolgreich.»



