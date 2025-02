Anfang Jahr fand der Krypto-Millionär Niklas Nikolajsen (50) einen Käufer für einen Teil seines Anwesens am Zugersee. Nun zeigen Dokumente, wer das 550 Quadratmeter grosse Herrenhaus übernommen hat. Es ist ein Geschäftsmann mit 31 Einträgen im Handelsregister.

Besitzer von luxuriösem Herrenhaus – er sitzt in 31 Gesellschaften

1/8 Niklas Nikolajsen hat sein Herrenhaus am Zugersee verkauft. Foto: Fine Swiss Properties

Auf einen Blick Zuger Kryptokönig verkauft Herrenhaus am Zugersee an Roland A.

Der neue Besitzer hat mehrere Verwaltungsratsmandate von Innerschweizer Firmen

Herrenhaus ist Prunkgebäude mit 550 Quadratmetern Wohnfläche Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Die Suche nach einem Mitbewohner war Niklas Nikolajsen (50) sogar Werbung in der Zeitung wert: Mit ganzseitigen Annoncen in der «Handelszeitung» und der «Neuen Zürcher Zeitung» bewarb der Zuger Kryptokönig im November sein historisches Herrenhaus direkt am Zugersee – mit Erfolg. Anfang Januar fand er einen Käufer für die Luxus-Liegenschaft, die Teil des St. Karlshof ist, dem ganzen Stolz von Nikolajsen. Er hat das historisch bedeutsame Anwesen über Jahre aufwendig umbauen lassen.

Jetzt ist klar, wer das Prunkgebäude mit 550 Quadratmetern Wohnfläche übernommen hat. Licht ins Dunkle bringt ein Eintrag im Schweizerischen Handelsamtsblatt: Demnach ist die Unterschriftsberechtigung von Nikolajsen für die St. Karlshof AG, die Eigentümerin des Herrenhauses ist, vor einigen Tagen erloschen. An seiner Stelle ist nun Roland A.* als Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift eingetragen, wie die «Zuger Zeitung» als erstes Medium berichtet hat.

Geschäftsmann mit 31 Handelsregistereinträgen

Der Mann aus Unterägeri ZG ist ein umtriebiger Geschäftsmann. Zu ihm bestehen 31 Einträge im Handelsregister, es sind 28 Firmen und 3 Stiftungen. Meistens sitzt der Zuger bei seinen Gesellschaften im Verwaltungsrat, oft mit Einzelunterschrift. Sein Firmenimperium geht nicht über die Zentralschweiz hinaus, in den meisten Fällen sind die Firmen in Zug beheimatet.

Die Unternehmen von Roland A. sind in verschiedenen Branchen aktiv. Es handelt sich um Investment-Vehikel, Immobilienfirmen und Beratungsbuden. Aus dem Geflecht an Gesellschaften sticht die International Swimming League (ISL) AG mit Sitz in Zug heraus. Sie ist die Betreiberin einer professionellen Schwimmliga, die 2019 gegründet wurde und Wettkämpfe auf der ganzen Welt austrug. Letztmals fand die International Swimming League 2021 statt.

Event-Küche und klimatisierter Weinkeller

Mit dem Kauf des Herrenhauses hat Roland A. eine Bleibe mit viel Luxus erworben. Im Untergeschoss befinden unter anderem ein klimatisierter Weinkeller, eine Bar, eine professionelle Event-Küche und Tiefgaragenplätze. Auf der gegenüberliegenden Strassenseite steht ein Badehaus, das man sich mit Nikolajsen und seiner Familie teilen muss. Die bleibt nämlich im Mittelbau des Hauses wohnen.

Wie viel der 60 Millionen Franken, die der Kryptokönig Nikolajsen bisher in den St. Karlshof gesteckt hat, durch den Verkauf des Herrenhauses wieder eingespielt hat, ist nicht bekannt. Roland A. wollte sich gegenüber der «Zuger Zeitung» weder Fragen zur Eigentümerschaft noch zur Mieterschaft des Anwesens beantworten.

* Name bekannt