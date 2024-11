Ein gigantischer Kofferstapel bildet die Baufassade des New Yorker Louis-Vuitton-Stores, der gerade im Umbau ist. Nebenan eröffnet ein temporärer Laden mit 16 Meter hohen Baumstamm-Skulpturen und dem ersten US-Café der Luxusmarke.

Louis-Vuitton-Laden in New York tarnt sich als gigantische Koffer

1/7 Der Louis-Vuitton-Store in Manhattan ist aktuell in eine ganz besondere Baufassade eingepackt. Foto: DUKAS

Auf einen Blick Louis Vuitton verhüllt New Yorker Flagshipstore mit riesiger Kofferfassade

Detailgetreue Nachbildung historischer Koffer mit Griffen, Schlössern und Nieten

Gabriel Knupfer Redaktor Wirtschaft

Was auf den ersten Blick wie eine Bildmontage mit künstlicher Intelligenz aussieht, ist die Baufassade des neuen Flagship-Stores der Luxusmarke Louis Vuitton in New York. Das Gebäude im Herzen von Manhattan direkt beim Trump-Tower wurde für den Umbau komplett mit einer Struktur verhüllt, die sechs gestapelte, legendäre Louis-Vuitton-Koffer darstellt.

Die Aufmerksamkeit für Details ist bemerkenswert. Das Design ehrt die historischen Koffer der Marke und zeigt Griffe, Schlösser und Nieten. Der grösste Griff an der Fassade wiegt dabei über 2 Tonnen.

«Für die Herstellung der Schlösser und Verschlüsse wurden 3D-Scans von echten Louis-Vuitton-Hartschalenkoffern verwendet, und die Stahlecken wurden von Hand geschweisst», erklärt Louis Vuitton gegenüber der Architekturplattform Dezeen.

Louis Vuitton zieht für die Zeit des Umbaus in ein fünfstöckiges Gebäude gleich um die Ecke. Der Popup-Store ist mit 16 Meter hohen Baumstamm-Skulpturen dekoriert und bietet nicht nur Mode, sondern auch das erste Louis-Vuitton-Café in den USA.

Mega-Koffer auch in Paris

Es ist nicht das erste Mal, dass Louis Vuitton auf eine Kofferfassade setzt, um eine Baustelle zu verhüllen. In Paris steht bereits ein Baugerüst in Form eines einzigen gigantischen Koffers, hinter dem bis 2026 das erste Louis-Vuitton-Hotel entsteht.

Louis Vuitton ist die wichtigste Marke des weltweit grössten Luxuskonzerns LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) von Bernard Arnault (75). Laut dem US-Magazin «Forbes» ist der französische Patron mit einem Vermögen von 156 Milliarden Dollar aktuell der fünftreichste Mensch der Welt.