DE
FR
Abonnieren

Auswertung mit hartem Befund
Passiver Fonds performte 2025 besser als die meisten Banker

Eine neue Auswertung von Zwei Wealth zeigt: Die Mehrheit der Banker schaffte es 2025 nicht, den Benchmark zu schlagen. Die Unterschiede sind gross.
Publiziert: 16:28 Uhr
|
Aktualisiert: 16:37 Uhr
Kommentieren
Läufts gut? 2025 schafften es viele Vermögensverwalter nicht, eine rein passive Strategie zu schlagen.
Foto: Keystone

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
michael_heim_handelszeitung.jpg
Michael Heim
Handelszeitung

2025 war ein schwieriges Jahr für Vermögensverwalter. Das zeigt die Auswertung der Swiss-Life-Tochter Zwei Wealth für die Handelszeitung. Die Streuung zwischen guten und schlechten Vermögensverwaltern sei sehr gross, so das Fazit.

Dabei half den Bankern auch nicht, dass 2025 eigentlich ein gutes Börsenjahr war. Die hohe Volatilität mit «ausgeprägten Ab- und Aufwärtsbewegungen» habe zwar Chancen für eine Überperformance geboten, jedoch auch «erhebliches Potenzial für Fehler und Unterperformance». Und die Statistik von Zwei Wealth zeigt vor allem Letzteres. Sie basiert auf einer Analyse von realen Portfolios von 550 Schweizer Vermögensverwaltern.

Artikel aus der «Handelszeitung»

Dieser Artikel wurde erstmals im Angebot von handelszeitung.ch veröffentlicht. Weitere spannende Artikel findest du unter www.handelszeitung.ch.

Dieser Artikel wurde erstmals im Angebot von handelszeitung.ch veröffentlicht. Weitere spannende Artikel findest du unter www.handelszeitung.ch.

Die Mehrheit der Banker blieb deutlich unter dem Benchmark zurück

Im Mittel schlugen die Vermögensverwalter mit ihren aktiven Anlagestrategien nur gerade in einer Kategorie den passiven Benchmark: bei rein festverzinslichen Strategien. Bei den Portfolios, die auch in Aktien investierten, war die mittlere Performance (Median) schlechter als die des Vergleichsindex. So legten die Aktienportfolios im Median um 8,3 Prozent zu, der Index dagegen um 14,2 Prozent (siehe Grafik). Sprich: Die Mehrheit der Vermögensverwalter – darunter sowohl Banken als auch externe Vermögensverwalter – brachten weniger ein als ein passiver ETF.

Die grosse Bandbreite zeigt sich auch am jeweils besten und schlechtesten Ergebnis. Bei reinen Aktienportfolios erzielte ein Banker eine Rendite von 21,7 Prozent, während der am wenigsten erfolgreiche einen Verlust von 27,6 Prozent verbuchen musste. Bei einem «Wachstums»-Portfolio mit rund zwei Dritteln Aktien bewegte sich die Spreizung noch zwischen 16,1 Prozent Gewinn und 10,1 Prozent Verlust.

Mehr zu Banken
Schweizer Banken-CEOs kritisieren UBS-Präsident Kelleher
Das geht gar nicht!
Schweizer Banken-CEOs kritisieren UBS-Präsident Kelleher
Bei welcher Bank du für den E-Steuerauszug nichts bezahlen musst
Trick fürs Portemonnaie
Wo du beim E-Steuerauszug Hunderte Franken sparst
Keller-Sutter geht auf Konfrontationskurs mit der UBS
«Wegzug würde teuer»
Keller-Sutter geht auf Konfrontationskurs mit der UBS
Trump verklagt US-Grossbank auf 5 Milliarden Dollar
Konto gekündigt
Trump verklagt US-Grossbank auf 5 Milliarden Dollar

Alle Zahlen beziehen sich auf Portfolios in Franken, wobei die Muster laut Zwei Wealth bei Euro und Dollar ähnlich sind. Der Schluss des Beratungsunternehmens lautet denn auch wenig überraschend: Auf die Auswahl kommt es an.

Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen