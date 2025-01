1/5 Kunden im Ausland können derzeit nicht auf ihre Konten bei der Migros Bank zugreiffen. Foto: PD

Auf einen Blick Migros Bank schränkt Zugang für Auslandkunden ein

Betroffene Kunden können sich an Serviceline wenden für kostenfreie Auftragsausführung

Migros Bank investiert laufend in IT-Infrastruktur Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

«Ich hänge völlig in der Luft», empört sich Hansjörg Madörin (61). Der Baselbieter lebt seit letztem September in Thailand und griff bislang für alle Zahlungen vor Ort auf sein Konto bei der Migros Bank zurück. Doch seit letztem Freitag hat er keinen Zugriff mehr auf dieses Konto – weder über die App noch über das E-Banking am PC. Er ist mit den Nerven am Ende.

«Als ich bei der Migros Bank anrief, meldete sich ein Techniker bei mir, der mir versicherte, das Problem werde noch am selben Tag erledigt», so Madörin. Bisher geschah aber nichts. Madörin kann zum Glück eine Person in der Schweiz mit Vollmacht kontaktieren, die ihm Geld nach Thailand überweist. Denn das Problem scheint nur Kunden im Ausland zu betreffen.

Bei Blick meldet sich auch Ernst Bitterli* (66) von einem längeren Aufenthalt in den Philippinen, ebenfalls Kunde der Migros Bank: «Ich kann seit Tagen nicht mehr auf meine Konti zugreifen, Rechnungen bezahlen oder Aktien verschieben.» Auf seine schriftliche Intervention hin seien «inakzeptable Vorschläge» zurückgekommen: Etwa, via Roaming eines Schweizer Providers auf das E-Banking zu gelangen. Die Mehrkosten würden von der Migros Bank in Form eines 50-Franken-Geschenkgutscheins entschädigt. «Aber auch das funktioniert nicht», sagt Bitterli.

Störend finden die beiden Auslandschweizer vor allem, dass die Bank lange nicht von sich aus informierte – erst am Mittwoch gab es ein Entschuldigungsschreiben.

Vorübergehende Einschränkung der Verfügbarkeit für Auslandkunden

Blick thematisierte bereits letzten Freitag einen grösseren Systemausfall bei der Migros Bank. Das Problem legte sich wieder. Aber offenbar nicht für Kunden mit Konten im Ausland.

Auf Anfrage von Blick verweist eine Sprecherin der Migros Bank auf die Hackerangriffe gegen Schweizer Unternehmen: «Das durch die Migros Bank angepasste IT-Sicherheitsdispositiv kann in Einzelfällen dazu führen, dass vorübergehend elektronische Anfragen aus bestimmten Ferndestinationen begrenzt sind.» Sie betont, dass die Sicherheit der IT-Systeme der Migros Bank kein Ziel der Angriffe war.

Die Massnahmen der Migros Bank hätten dazu geführt, dass der Zugang für Kundinnen und Kunden in der Schweiz gewährleistet sei. Weitere Einzelheiten würden aus Sicherheitsgründen nicht kommuniziert.

Einen Zusammenhang mit der im letzten Jahr gemeldeten Gebührenerhöhung für Auslandschweizer schliesst die Sprecherin aus: «Für unsere Auslandkunden hat sich weder bei Konditionen und Gebühren, noch Berechtigungen etwas geändert.» Betroffene Kunden im Ausland sollten sich bei der Serviceline melden, die Aufträge kostenfrei durchführe.

Da die Migros Bank schon wiederholt angegriffen wurde, steht auch die Frage im Raum, ob genügend in die IT investiert wurde. Die Migros Gruppe tue genug, heisst es. «Die Migros Bank verfügt über eine State of the Art IT-Infrastruktur, die regelmässig von unabhängigen Instanzen auditiert wird, und investiert laufend in die digitale Weiterentwicklung», sagt die Sprecherin. Das ist umso nötiger, als Websites von Schweizer Banken und Gemeinden zuletzt regelmässig im Visier von russischen Hackern sind.

* Name geändert