Am Montag kommt es bei der Migros Bank zu massiven Störungen. Die Website und die E-Banking-App funktionieren nicht. Selbst per Telefon ist die Bank nicht erreichbar.

E-Banking und Bankomaten der Migros Bank sind down

E-Banking und Bankomaten der Migros Bank sind down

1/2 Die Migros Bank kämpft mit technischen Störungen. Foto: Pius Koller

Auf einen Blick Migros-Bank-Automaten und E-Banking-App funktionieren teilweise nicht

Leser berichten von Problemen und nicht zugänglicher Website

Hunderte Meldungen auf allestörungen.ch seit dem Mittag Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Wer bei der Migros Bank gerade Geld abheben will, bleibt in gewissen Orten in der Schweiz mit leeren Händen vor den Automaten stehen. Denn diese scheinen teilweise nicht zu funktionieren. Auch die E-Banking-App der Bank ist nicht überall erreichbar.

Leser berichten gegenüber Blick von den Problemen. Auch die Website war für eine gewisse Zeit nicht zugänglich. Auf der Störungsplattform allestörungen.ch gehen seit dem Mittag Hunderte Meldungen ein.

Der Grund ist noch unbekannt

Wie flächendeckend das Problem auftritt und was der Grund ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Eine Blick-Anfrage bei der Migros Bank ist derzeit noch unbeantwortet.

+++ Update folgt +++