In letzter Minute Krankenkasse wechseln und Prämien sparen

In letzter Minute Krankenkasse wechseln und Prämien sparen

1/5 Der Countdown läuft für den Wechsel der Grundversicherung. Foto: Keystone

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Jetzt muss es schnell gehen: Der Countdown für den Wechsel der Grundversicherung läuft. Wer mit der Prämie oder dem Service nicht mehr einverstanden ist, hat nur noch wenige Tage Zeit für den Wechsel des Krankenversicherers. Fakt ist: Die Krankenkassen müssen jede Person in die obligatorische Krankenpflegeversicherung aufnehmen.

Wichtig aber: Spätestens am 30. November muss die Kündigung bei der alten Krankenkasse zu Bürozeiten eintreffen. Gleichzeitig muss bis dann die Anmeldung dem neuen Versicherer vorliegen. Bleibt nur noch der A-Post-Brief, am besten eingeschrieben. Umständlicher: Man bringt die Kündigung und Anmeldung noch schnell persönlich vorbei und lässt sich den Eingang quittieren.

Wer beim bestehenden Versicherer lediglich die Franchise wechseln will, muss dies für eine tiefere ebenfalls schon per Ende November tun. Für eine höhere Franchise bleibt Zeit bis Ende Jahr.

Concordia erneut gefragt

Wer aktuell die beliebteste Versicherung bei Kassen-Wechslerinnen und -Wechslern ist, ist noch nicht bekannt. Gewinnerin der letzten Wechselsaison war die Luzerner Versicherung Concordia. Nach dem letzten Rekordjahr gibt es wieder «einen guten Zulauf» an Neukundinnen und -kunden, sagt Direktionsmitglied Astrid Brändlin auf Nachfrage von Blick. Allerdings sei dieser nicht so stark wie im Vorjahr. Einen Bearbeitungsstau gebe es daher nicht.

Dennoch kann es bisweilen zu Verzögerungen kommen beim Versicherungswechsel. «Es können beispielsweise Angaben oder Dokumente fehlen, vielleicht wurden noch Zusatzversicherungen beantragt, die Abklärungen verlangen», sagt Brändlin. «Unsere Neukundinnen und Neukunden bekommen laufend Antwort, jeden Tag werden neue Policen versandt.» Wer nichts hört, tut jedenfalls gut, bei der jeweiligen Versicherung nachzufragen.

Concordia gehört für das kommende Jahr gemäss eigenen Angaben in verschiedenen Kantonen zu den günstigsten Anbietern. In der Vergangenheit boten vor allem kleine und mittelgrosse Grundversicherer wie die KPT tiefe Prämien an und wurden deshalb von wechselwilligen Kunden überrannt.