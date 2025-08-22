Kultiger Cindy's Diner verscherbelt jetzt Retro-Mobiliar

Das Dachlogo eines Kult-Restaurants? Das gibts aktuell auf Ricardo zu ersteigern. Das letzte Cindy's Diner schliesst am nächsten Wochenende für immer seine Türen.

1/10 Abschied nehmen: Das Cindy's Diner in Wädenswil ZH feiert am nächsten Sonntag ein Abschiedsfest. Foto: PD

Darum gehts Cindy's Diner in Wädenswil schliesst Ende August, Abschiedsfeier am 31

Inventar wird online versteigert, Cindy's-Dachlogo am gefragtesten

Raststätte wurde 1968 eröffnet, Burger King soll künftig dort einziehen

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Die Schonfrist läuft in einer Woche ab: Die Ära des kultigen Cindy's Diner an der Autobahnraststätte Herrlisberg Süd in Wädenswil ZH geht Ende August zu Ende. Das Restaurant im Stil eines US-Diners aus den 60ern erhielt im Frühjahr aufgrund Verzögerungen beim Neubauprojekt noch einen viermonatigen Aufschub. Am Sonntag, 31. August, findet von 11 bis 14 Uhr eine Abschiedsfeier statt, bei der zum letzten Mal die beliebten Burger-Klassiker serviert werden.

Vor Ort wird laut «Zürichsee-Zeitung» auch die Rockabilly-Band The Rockets sein. Wie schon bei der Schliessung des Cindy's Diner auf der Raststätte Deitingen SO an der A1 vor drei Jahren dürften abermals viele Rock-'n'-Roll- und USA-Fans zugegen sein. Bevor es so weit ist, versteigert nun Marché Schweiz – der Eigentümer von Cindy's – das gesamte Inventar der allerletzten Cindy's-Filiale auf der Onlineplattform Ricardo.

Retro-Fans können noch bis am Samstag in einer Woche alles vom kultigen Mobiliar bis hin zur Cindy's-Dekoration ersteigern. Die Auktion umfasst Barhocker, Hochtische, Retro-Esstische für zwei oder vier Personen samt Stühlen und gepolsterten Sitzbänken. Am gefragtesten ist bislang das Cindy's-Dachlogo mit einem Gebot von aktuell 582 Franken (Stand Freitagnachmittag, 15 Uhr).

Warum Cindy's Diner schliessen muss

Die Raststätte wurde 1968 vom Gastro-Pionier Ueli Prager (1916–2011) eröffnet, damals noch als Silberkugel. Fast-Food-Restaurants nach amerikanischem Vorbild waren der letzte Schrei. Eine kalte Cola und ein Burger etwas Spezielles. Doch die Zeiten haben sich geändert. Burger King soll in Wädenswil in die Bresche springen. «Damit werden wir bedeutend mehr Leute in kürzester Zeit bedienen», erklärte Raoul König, CEO der Marché-Restaurantkette, im Frühling. Da gebe es leider keinen Spielraum für Nostalgie.

«Der Preis für die Konzession wurde deutlich angehoben, und obwohl das Cindy's Diner immer sehr gut lief, hätte der Umsatz nicht gereicht, um auf schwarze Zahlen zu kommen», so der Chef der Coop-Tochter damals weiter. Bereits vor zweieinhalb Jahren erklärte König beim Aus des Cindy's Diner auf der Raststätte Deitingen SO an der A1: «Leider funktioniert das Konzept Cindy’s Diner heute nicht mehr. Die Durchreisenden wollen nicht eine halbe Stunde oder noch länger Pause machen. Es muss heute alles viel schneller gehen.»