Das letzte Cindy's Diner der Schweiz in Wädenswil ZH schliesst Ende August. Das US-Restaurant im Stile der 60er-Jahre muss dann einem ganz normalen Burger King weichen. Das Konzept funktioniere heute nicht mehr, heisst es bei der Besitzerin Marché.

1/6 Das Cindy's Diner in Wädenswil ZH ist bei Burgerfans weit über die Region hinaus bekannt. Foto: PD

Darum gehts Cindy's Diner an der A3 bleibt noch bis Ende August 2025 geöffnet

Kultrestaurant im US-Stil der 60er mit Neonbeleuchtung und Jukebox

1968 eröffnet, weicht 2026 einem Burger King mit Drive-in Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Das schmeckt Burger-Fans! Das kultige Cindy's Diner an der Autobahn A3 wird nicht wie geplant im Frühling abgerissen. Das Restaurant im Stile eines US-Diners aus den 60ern bekommt eine Gnadenfrist. Auf der Raststätte Herrlisberg Süd in Wädenswil ZH werden noch bis Ende August 2025 dicke Burger gebraten und Pommes frittiert, wie die «Zürichsee-Zeitung» berichtet. Eigentlich hätte dieser Tage Schluss sein sollen mit klassischem US-Food.

Weil es beim Neubauprojekt auf der A3-Raststätte in Fahrtrichtung Chur zu Verzögerungen gekommen ist, fahren die Bagger aber erst Ende Sommer auf. Der Grill im Cindy's Diner bleibt noch ein paar Monate heiss. Und mit ihm ein Restaurant erhalten, das es in der Schweiz sonst nicht mehr gibt. Mit seiner schrillen Neonbeleuchtung und dem original amerikanischen Interieur samt funktionierender Jukebox ist es wohltuend aus der Zeit gefallen.

«Konzept funktioniert nicht mehr»

1968 wurde die Raststätte vom Gastro-Pionier Ueli Prager (1916–2011) eröffnet, damals noch als Silberkugel. Fast-Food-Restaurants nach amerikanischem Vorbild waren der letzte Schrei. Eine kalte Cola und ein Burger etwas Spezielles. Doch die Zeiten haben sich geändert. Burger King soll in Wädenswil in die Bresche springen. «Damit werden wir bedeutend mehr Leute in kürzester Zeit bedienen», sagt Raoul König, CEO der Marché-Restaurantkette, zu der das Cindy's mittlerweile gehört. Da gebe es leider keinen Spielraum für Nostalgie.

«Der Preis für die Konzession wurde deutlich angehoben, und obwohl das Cindy’s Diner immer sehr gut lief, hätte der Umsatz nicht gereicht, um auf schwarze Zahlen zu kommen», so der Chef der Coop-Tochter weiter. Bereits vor zwei Jahren erklärte König beim Aus des Cindy's Diner auf der Raststätte Deitingen SO an der A1: «Leider funktioniert das Konzept Cindy’s Diner heute nicht mehr. Die Durchreisenden wollen nicht eine halbe Stunde oder noch länger Pause machen. Es muss heute alles viel schneller gehen.»

Mit dem Lichterlöschen am 31. August beim Cindy's in Wädenswil geht eine Ära zu Ende. Dies soll mit einem Fest gefeiert werden. «Es wird ein Abschlussfest mit Inventurverkauf geben», sagt eine Sprecherin zur ZSZ. Die Umbauarbeiten sollen im September beginnen. Der neue Burger King samt Drive-in soll dann im Frühling 2026 eröffnen.