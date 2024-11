Alle Büezer verlieren den Job Zürcher Baufirma stellt Betrieb nach 74 Jahren ein

Toller & Loher, einem Bauunternehmen aus Uetikon am See ZH, geht das Geld aus. Ein Grossauftrag hat dem Betrieb das Genick gebrochen. Auch Investitionen in Millionenhöhe haben nichts gebracht. Bald stehen die Bagger still.