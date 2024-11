Aktie mit gutem Start Hier läutet die Glocke beim Börsenstart von Sunrise

Sunrise kehrt am Freitag an die Börse in der Schweiz zurück. Nun haben US-Hinterlegungsscheine (ADS) des Telekomkonzerns bereits deutliche Kursgewinne gezeigt. Damit dürfte der Börsengang einer der grössten weltweit in diesem Jahr werden.