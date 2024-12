US-Familie stellt Elon Musk in den Schatten

US-Familie stellt Elon Musk in den Schatten

1/5 Von links: Rob, Alice und Jim Walton bei einem gemeinsamen Auftritt in Arkansas. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Walton-Familie ist wieder reichste Familie der Welt mit 432 Milliarden Dollar

Vermögen stammt aus Walmart-Erbe, Rob, Jim und Alice sind Haupterben

Walmart-Aktie stieg um 80%, Familie besitzt 45% der Aktien

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Dagobert Duck, die reichste Ente der Welt aus dem Disney-Universum, badet bekanntlich gerne in seinen Geldbergen. Wie viel er genau besitzt, weiss man nicht – er selber spricht von «Fantastillionen».

Eine fantastisch grosse Summe besitzt auch die Familie Walton. Ihr zusammengezähltes Vermögen ist allein im letzten Jahr um 66 Prozent angewachsen, auf die Summe von neu 432 Milliarden Dollar (aktuell rund 383 Milliarden Franken).

Als Einzelperson ist zwar Elon Musk weiterhin der reichste Mensch der Erde. Doch die Waltons sind alle superreich und zusammengenommen eine Macht für sich. Das Vermögen stammt aus dem Erbe von Bud und Sam Walton, den Gründern der US-Detailhandelskette Walmart. Die wesentlichen Familienmitglieder sind heute deren Kinder Rob Walton (80), Jim Walton (76) und Alice Walton (75) - als Einzelpersonen allesamt in den Top 20 der vermögendsten US-Bürger.

Rob besitzt rund 113 Milliarden Dollar sowie das NFL-Team der Denver Broncos. Jim besitzt 112 Milliarden und Alice Walton 104 Milliarden, was sie aktuell zur reichsten Frau der Welt macht. Der Rest des Familienvermögens entfällt auf weitere Familienmitglieder, darunter etwa Anne Walton-Kroenke, deren Ehemann Besitzer des Londoner Fussballclubs Arsenal sowie des NBA-Basketballteams der Denver Nuggets ist.

Millionen pro Tag ausgeben und kaum ärmer werden

Zur Veranschaulichung, wie viel Geld 432 Milliarden sind: Würden die Waltons pro Tag eine Million Dollar ausgeben, bräuchten sie 1183 Jahre, um ihr Geld loszuwerden.

Ihr Vermögen ist höher als das nominale Bruttoinlandsprodukt von 158 der 194 Länder der Welt.

Sie sind – wieder – die reichste Familie der Welt, nachdem sie diesen Titel kurzfristig an die Familien der Herrscherfamilie von Abu Dhabi verloren hatten. Die Waltons stechen in der von «Bloomberg» veröffentlichten Liste der reichsten Familien nebst der Familie Al Nahyan aus Abu Dhabi (324 Milliarden Dollar) auch die Herrscherfamilie Al Thani von Katar (173 Milliarden Dollar), die französische Luxusdynastie der Familie Hermès (171 Milliarden Dollar) oder die US-Industriellenfamilie Koch (149 Milliarden Dollar) in den Schatten. Auf weiteren Plätzen folgen die Herrscher von Saudi-Arabien, die Süsswaren-Familien Mars und Ferrero, die indische Industriellenfamilie Ambani oder die Chanel-Eigentümer der Familie Wertheim, die übrigens den reichsten Schweizer stellen.

Starke Aktienperformance

Grund für den Vermögenssprung bei den Waltons ist die starke Performance der Walmart-Aktie im vergangenen Jahr. Dieser fusst auf einer starken Performance von Walmart im E-Commerce, auf das Halten von niedrigen Preisen in Zeiten der Inflation sowie auf dem ausgebauten Vorsprung gegenüber dem direkten Konkurrenten Target.

Die Walton-Familie hält rund 45 Prozent der Walmart-Aktien. Dank des Kursanstiegs um 80 Prozent steigerte sich deren Vermögen innert Jahresfrist um rund 172 Milliarden Dollar.