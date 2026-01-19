Der Tesla-Chef ist derzeit 622 Milliarden Dollar schwer – und wird immer reicher. Auch andere Milliardäre wie Larry Page haben ihr Vermögen stark erhöht. Vier Fakten zum neuen Bericht der Hilfsorganisation Oxfam.

Darum gehts Milliardärsvermögen stieg 2025 weltweit um 2,5 Billionen Dollar auf 18,3 Billionen

Elon Musk verdient 4500 Dollar pro Sekunde, 250'000 Dollar pro Minute

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

2025 war für die Superreichen ein goldenes Jahr: Das Vermögen aller Milliardäre dieser Welt ist letztes Jahr um 2,5 Billionen Dollar gestiegen – auf total 18,3 Billionen Dollar. Das ist ein neuer Höchstwert, wie aus dem am Montag veröffentlichten Bericht «Resisting the Rule of the Rich» (auf Deutsch: Widerstand gegen die Herrschaft der Reichen) der Hilfsorganisation Oxfam hervorgeht.

Dadurch geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander: Mittlerweile sind die 12 vermögendsten Personen reicher als die ärmere Hälfte der Menschheit – also als 4,1 Milliarden Menschen. Blick stellt vier abstruse Fakten zum Vermögen von Elon Musk (54), Larry Page (52) und Co. vor.

Mit Powernap und Kafi zum Schweizer Medianlohn

Selbst wenn die Superreichen ein kurzes Nickerchen machen, werden sie reicher. Laut dem Oxfam-Bericht verdienen die Milliardäre während eines 20-minütigen Powernaps im Schnitt 6000 Dollar, also 4785 Franken. Wenn sie sich dann noch während knapp zehn Minuten einen Kaffee gönnen, haben sie den derzeitigen Medianlohn in der Schweiz eingenommen. Dieser beträgt derzeit 7024 Franken pro Monat.

US-Quartett könnte alle Rinder der Welt kaufen

Die vier reichsten Menschen der Welt sind alles Amerikaner: Tesla-Boss Elon Musk, Google-Gründer Larry Page, Oracle-Erfinder Larry Ellison (81) und Amazon-Chef Jeff Bezos (62). Zusammengenommen kommt das Quartett laut dem US-Magazin «Forbes» auf ein Vermögen von aktuell 1,55 Billionen Dollar. Dadurch besitzen die vier Unternehmer mehr Geld als alle Rinder der Welt wert sind. Diese sind gemäss Oxfam nämlich «nur» 1,21 Billionen Dollar wert.

Musk und Page fast so viel wert wie die Schweizer Milliardäre

Elon Musk hat letztes Jahr als erster Mensch ein Vermögen von mehr als einer halben Billion Dollar erreicht. Aktuell ist er laut dem US-Magazin «Forbes» sogar 622 Milliarden Franken schwer. Der Reichtum von Google-Gründer Larry Page beläuft sich auf 215 Milliarden Franken. Heisst: Zusammen sind die beiden Tech-Unternehmer fast so reich wie die 300 reichsten Schweizer, die laut der «Bilanz» derzeit 851,5 Milliarden Franken auf die Waage bringen.

Übrigens: Mit seinen 622 Milliarden Franken könnte sich Musk die zwei Schweizer Pharmariesen leisten. Roche und Novartis kommen zusammen auf eine Marktkapitalisierung von 525 Milliarden Franken. Der Tesla-Boss hätte dann sogar noch «Spielgeld» von knapp 100 Milliarden Franken übrig.

Elon Musk kann jede Sekunde 4500 Dollar verschenken

Das Vermögen von Musk steigt immer weiter nach oben. Er verdient, rechnet Oxfam vor, 4500 Dollar – pro Sekunde. Heisst: Der Tesla-Chef könnte jede Minute 250'000 Dollar aus dem Fenster werfen, spenden oder einfach verschenken und würde trotzdem noch reicher werden.