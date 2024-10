Ricola, hier die Prouktion in Laufen BL, schaffts im Attraktivitätsranking auf Platz 5. Foto: Valeriano Di Domenico 1/5

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

4,5 Millionen Menschen im Alter von 15 bis 64 Jahren sind in der Schweiz erwerbstätig. Ihre Zufriedenheit ist entscheidend fürs Wohlergehen einer jeden Firma. Erst recht in Zeiten des Fachkräftemangels, in denen unzufriedene Mitarbeiter vermeintlich jederzeit den Arbeitgeber wechseln können. Im Mai hat eine grosse Umfrage der Beratungsfirma Great Place To Work gezeigt: Der wichtigste Faktor für Zufriedenheit bei der Arbeit ist Stolz auf den eigenen Arbeitgeber. Aber längst nicht nur. Denn: Die Rolle, die Chefinnen und Chefs spielen, hat stark an Bedeutung gewonnen.

Eine neue Studie der Rating- und Rankingagentur Service Value hat nun untersucht, welche Unternehmen als Arbeitgeber insbesondere im Internet mit einem besonders guten Ruf auffallen. Denn dort geht heute die Post ab in Sachen Job: Von der eigentlichen Jobsuche, über Lohnvergleiche bis hin zur gepfefferten Kritik am Arbeitgeber, die man mit Gleichgesinnten teilt – das Internet ist mitentscheidend, wie eine Firma wahrgenommen wird.

Uhrenhersteller führt Ranking an

Für die Studie «Beste Arbeitgeber der Schweiz 2024» wurden insgesamt 805 Unternehmen anhand von 270'000 Einzelurteilen im Internet bewertet. Und parallel dazu eine Umfrage durchgeführt. Die Methodik: Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden gefragt, welche der gelisteten Unternehmen ihnen bekannt sind. Und welche Arbeitgeber sie beurteilen können – sei es als Arbeitnehmer oder als Person, die unmittelbar mit den Arbeitnehmern in Kontakt steht oder aufgrund ihrer beruflichen Stellung hinreichend mit anderen Unternehmen vertraut ist.

Als attraktivsten Arbeitgeber kürt die Studie Uhrenhersteller Tissot aus Le Locle NE, vor dem Gebäudetechniker Hälg mit Sitz in St. Gallen und der im Bereich Energiemanagement und Automatisierung tätigen Schneider Electric aus Baden AG. Die Top Ten der besten Arbeitgeber der Schweiz:

Rang Firma Branche 1. Tissot Uhren 2. Hälg Gruppe Gebäudetechnik 3. Schneider Electric Energie 4. Dosenbach-Ochnser Mode 5. Ricola Nahrungsmittel 6. Amag Auto 7. BEKB Bank 8. Transgourmet/Prodega Gastro/Detailhandel 9. Pilatus Aviatik 10. Zuger Kantonsspital Gesundheit

Studienautor Claus Detholff von Service Value betont, wie wichtig die Wahrnehmung einer Firma ist, um die besten Mitarbeiter halten und Neuzugänge verpflichten zu können. «Neben einem attraktiven Lohn und mitarbeiterfreundlichen Arbeitszeiten sind individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und eine wertschätzende Unternehmenskultur entscheidend für das Image einer Firma», sagt er.

11. Cognizant IT 12. Repower Energie 13. Bechtle IT 14. Landi Detailhandel 15. Breitling Uhren 16. Endress+Hauser Messtechnik 17. SV Group Gastro 18. Reichle & De-Massari Technologie 19. St. Galler Kantonalbank Bank 20. Zühlke Engineering