Von Rorschach nach Heiden gibts neu Klimaanlage und wieder eine 1. Klasse – von Stadler. Die neuen Züge kosten 17,5 Millionen Franken und sind ab Ende 2028 im Einsatz.

Darum gehts Appenzeller Bahnen kaufen zwei neue Adhäsions-Zahnrad-Triebwagen von Stadler Rail

Neue Züge bieten Niederflureinstieg, Rollstuhlplätze und grössere Bereiche für Velos

Die neuen Fahrzeuge kosten 17,5 Millionen Franken und werden ab 2028 eingesetzt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Ein Grossauftrag ist es für einmal nicht, den der Zugbauer Stadler Rail aus Bussnang TG vermeldet – aber ein prestigeträchtiger für Patron Peter Spuhler (66). Die Appenzeller Bahnen (AB) erneuern ihre Fahrzeugflotte auf der traditionsreichen Linie Rorschach–Heiden. Bei Stadler kaufen sie dazu zwei neue Adhäsions-Zahnrad-Triebwagen. Sie sollen ab Ende 2028 im regulären Betrieb stehen und kosten 17,5 Millionen Franken.

Die neuen Fahrzeuge ersetzen das heutige Stammfahrzeug von 1998 sowie zwei Reservezüge aus den Jahren 1953 und 1967, die das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht haben, heisst es in einer Mitteilung von Stadler Rail. Für die Appenzeller Oldtimer läuft die Betriebsbewilligung des Bundes 2028 aus. Eine Nachrüstung ist technisch nicht möglich oder schlicht zu teuer.

1. Klasse direkt beim Lokführer

Von den 21 Meter langen Triebwagen versprechen sich die AB gleich mehrere Verbesserungen. Dank moderner Technik sind sie leichter, energieeffizienter und wartungsärmer. Und: Bei grossem Andrang können die Züge gekoppelt werden und als Doppeltraktion fahren. So entsteht flexibel zusätzliche Kapazität, etwa im Pendler- oder Ausflugsverkehr. Seit 1875 verbindet die Strecke den Bodensee mit dem Appenzeller Vorderland.

Was ändert sich für die Passagiere? Die neuen Züge verfügen über Niederflureinstieg, Rollstuhlplätze und grössere Bereiche für Velos und Kinderwagen. Zudem gibts neu eine Klimaanlage, Infotainment sowie Ladesteckdosen an allen Plätzen. Auf der Linie wird zudem wieder eine 1. Klasse eingeführt. Sie befindet sich an Zugspitze und -ende und bietet Aussicht auf die Strecke und den Bodensee.

Denn: Die 1. Klasse ist mit dem Führerstand kombiniert. Die Passagiere sitzen direkt neben dem Lokführer und erleben die Fahrt aus der Fahrerperspektive. Angst, dass die Cabriolet-Wagen des Rorschach-Heiden-Bähnli verschwinden, brauchen Bahnfans nicht zu haben. Der Sommerbetrieb mit offenen Aussichtswagen bleibt auch mit den neuen Zügen erhalten.