DE
FR
Abonnieren

2 Züge für 17,5 Millionen
Appenzeller Uralt-Bahn wird ersetzt – Stadler Rail bekommt den Zuschlag

Von Rorschach nach Heiden gibts neu Klimaanlage und wieder eine 1. Klasse – von Stadler. Die neuen Züge kosten 17,5 Millionen Franken und sind ab Ende 2028 im Einsatz.
Publiziert: 15:10 Uhr
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
Kommentieren
1/5
Die Appenzeller Bahnen kaufen bei Stadler Rail zwei neue Adhäsions-Zahnrad-Triebwagen.
Foto: PD

Darum gehts

  • Appenzeller Bahnen kaufen zwei neue Adhäsions-Zahnrad-Triebwagen von Stadler Rail
  • Neue Züge bieten Niederflureinstieg, Rollstuhlplätze und grössere Bereiche für Velos
  • Die neuen Fahrzeuge kosten 17,5 Millionen Franken und werden ab 2028 eingesetzt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Ein Grossauftrag ist es für einmal nicht, den der Zugbauer Stadler Rail aus Bussnang TG vermeldet – aber ein prestigeträchtiger für Patron Peter Spuhler (66). Die Appenzeller Bahnen (AB) erneuern ihre Fahrzeugflotte auf der traditionsreichen Linie Rorschach–Heiden. Bei Stadler kaufen sie dazu zwei neue Adhäsions-Zahnrad-Triebwagen. Sie sollen ab Ende 2028 im regulären Betrieb stehen und kosten 17,5 Millionen Franken.

Die neuen Fahrzeuge ersetzen das heutige Stammfahrzeug von 1998 sowie zwei Reservezüge aus den Jahren 1953 und 1967, die das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht haben, heisst es in einer Mitteilung von Stadler Rail. Für die Appenzeller Oldtimer läuft die Betriebsbewilligung des Bundes 2028 aus. Eine Nachrüstung ist technisch nicht möglich oder schlicht zu teuer.

1. Klasse direkt beim Lokführer

Von den 21 Meter langen Triebwagen versprechen sich die AB gleich mehrere Verbesserungen. Dank moderner Technik sind sie leichter, energieeffizienter und wartungsärmer. Und: Bei grossem Andrang können die Züge gekoppelt werden und als Doppeltraktion fahren. So entsteht flexibel zusätzliche Kapazität, etwa im Pendler- oder Ausflugsverkehr. Seit 1875 verbindet die Strecke den Bodensee mit dem Appenzeller Vorderland.

Mehr zum Thema Stadler Rail
Siemens schlägt zurück – und gibt in der Schweiz Gas
Knatsch um Milliarden-Auftrag
Siemens schlägt zurück – und gibt in der Schweiz Gas
Stadler liefert bis zu 183 Trams nach Helsinki
Spuhler mit Mega-Deal
Stadler liefert bis zu 183 Trams nach Helsinki
Stadler Rail verkauft 14 Züge nach Polen
200 neue Jobs geschaffen
Stadler Rail verkauft 14 Züge nach Polen
Stadler Rail bittet 2000 Mitarbeiter in Berlin um Beitrag, um Jobs zu retten
Stadler Rail
Mitarbeiter in Berlin sollen Beitrag leisten, um Jobs zu retten

Was ändert sich für die Passagiere? Die neuen Züge verfügen über Niederflureinstieg, Rollstuhlplätze und grössere Bereiche für Velos und Kinderwagen. Zudem gibts neu eine Klimaanlage, Infotainment sowie Ladesteckdosen an allen Plätzen. Auf der Linie wird zudem wieder eine 1. Klasse eingeführt. Sie befindet sich an Zugspitze und -ende und bietet Aussicht auf die Strecke und den Bodensee.

Denn: Die 1. Klasse ist mit dem Führerstand kombiniert. Die Passagiere sitzen direkt neben dem Lokführer und erleben die Fahrt aus der Fahrerperspektive. Angst, dass die Cabriolet-Wagen des Rorschach-Heiden-Bähnli verschwinden, brauchen Bahnfans nicht zu haben. Der Sommerbetrieb mit offenen Aussichtswagen bleibt auch mit den neuen Zügen erhalten.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen